Piden el cierre de la Anses Posadas: “Tenemos casos y las oficinas no se cerraron”

POSADAS. El incumplimiento del cierre preventivo de una oficina pública ante casos de coronavirus (Covid-19), originó una protesta por parte de algunos referentes de los trabajadores de la UDAI Posadas de la Anses, organismo donde ya hubo 4 casos, entre ellos, el propio Mario “Pichi” Esper Perié, el titular de esta unidad. Además del cierre para evitar contagios en la Anses de Posadas, también solicitan idéntica medida en Iguazú, donde el jefe de la UDAI también dio positivo. Pertenecen a la Asociación de Personal de Organismos de Previsión Social (Apops).

La delegada de la Apops, Alejandra Moriconi, aseguró a MisionesCuatro: “Tenemos casos positivos de Covid y las oficinas no se cerraron. Compañeros tuvieron contacto con las personas que dieron positivo. Todavía no están los resultados de algunos tests y otros compañeros no se hicieron las pruebas”, denunció Moriconi, aclarando que los que no se hicieron los tests aún, “tampoco están atendiendo al público”.

En este cuadro de situación, Moriconi explicó que la movilización de este jueves, es “para alertar a los beneficiarios y para que alguien haga algo con respecto al protocolo. No se cerraron las oficinas no se están tomando los cuidados necesarios. Son 4 casos confirmados (en Posadas). En Iguazú, dio positivo el jefe y los dos compañeros (de la UDAI Iguazú) se hicieron el test”.

Incumplimiento de la norma y responsabilidad de la regional NEA

Consultado al respecto, Néstor Blanco, otro de los delegados, insistió en que no se está cumpliendo el artículo 7 del decreto 260/2020, que estipula que “se debe cerrar el organismo y hacer una cuarentena”, cuando detectan casos de coronavirus.

“El gerente de la oficina (Esper Perié) hizo el pedido de cierre (de la UDAI Posadas) pero el jefe del regional del NEA, que está en Resistencia, no lo autorizó. Estamos peleando por el cierre de la oficina y de la (Unidad de Atención Integral) de Iguazú”, manifestó Blanco.

Repreguntado sobre si tenía sentido hacer un cierre preventivo a unas dos semanas del primer contagio, Blanco sostuvo que el virus sigue circulando. Y que pretenden que “si llega a suceder lo mismo, no queremos que las oficinas sigan abiertas como si no pasara nada”.

Cabe aclarar que el positivo de Covid-19 para Mario Esper Perié se confirmó el miércoles 9 de diciembre, es decir, hace unos 8 días. Su positivo se confirmó 13 días después del multitudinario y caótico velatorio a Diego Maradona. Según fuentes fiables, Esper Perié estuvo en la despedida al astro del futbol, donde hubo cientos de miles de personas reunidas y no hubo distanciamiento social posible.