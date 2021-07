Piden llevar alimentos para niños desnutridos en las delegaciones de Garupá

GARUPA. Una vecina del barrio Ñu Porá solicitó públicamente al intendente renovador Luis Ripoll y a la encargada del Programa Hambre Cero que los alimentos que reciben las familias con niños desnutridos, dos veces por mes, sean llevados a las distintas delegaciones de los barrios, como sí ocurre en Posadas.

Nélida Rodríguez, una mamá con niños afectados por la desnutrición, planteó que tiene dificultades para caminar y a veces no tiene dinero para pagar el colectivo y trasladarse al lugar donde se entregan los módulos alimentarios. “Pido que el beneficio del programa Hambre Cero, esté en la delegación de cada barrio”, sostuvo.

“Cuesta mucho ir al municipio. Hay que tener para los boletos para ir y venir. Muchas mamás no pueden ir dos veces al mes para obtener el beneficio. En Posadas, en cada delegación entregan los beneficios. Necesitamos que haga lo mismo acá en Garupá”, expresó Rodríguez, en diálogo con MisionesCuatro.

Ripoll “tiene que hacer algo por la gente, sobre todo, para los que no tienen para movilizarse”, insistió la mujer, para quien, “en la delegación de Ñu Porá y en cada delegación” deben estar disponibles los módulos alimentarios y la leche, indispensable para la recuperación de chicos desnutridos que forman parte del programa Hambre Cero.

“En Posadas, las personas retiran el beneficio en las delegaciones y presenta los controles de sus hijos”, recalcó la mujer.

De acuerdo con Rodríguez, padece fiebre reumática y me cuesta mucho ir caminando a Garupá, como me dijo la señora Silvia Acosta. (Dijo) que me vaya caminando porque ellos no iban a traer a la delegación. Habló con la encargada de Garupá y ella se negó a traer el beneficio al polideportivo Ñu Porá”, reveló la mujer.

“Le pido a Ripoll encarecidamente, que haga algo por el pueblo y entregue alimentos en las delegaciones. La delegación está para servir al pueblo”, lanzó Rodríguez y agregó: “Hay mamás que tiene 4 o 5 chiquitos que se iban caminando a Garupá a buscar la leche, teniendo una delegación acá”.

“Hay autos de la municipalidad, pero dicen que no hay gasoil”, remató la mujer.