Piden que haya más especialistas en endometriosis en Misiones y aclaran que “no es una patología benigna”

POSADAS. El 14 de Marzo, con la presencia de un médico especialista en endometriosis, un grupo de pacientes realizarán un evento en 4to tramo de la Costanera de Posadas, desde las 19 hs., para concientizar sobre esta patología ginecológica que es crónica y puede derivar en esterilidad y otros múltiples problemas, si no se arriba a un diagnóstico temprano y certero. Al respecto, Marcela Alegre, una paciente que pertenece al grupo Endometriosis Misiones, contó a MisionesCuatro que “la mayoría de las mujeres que tenemos endometriosis tuvimos que pasar por muchísimas cosas para llegar a un diagnóstico”, y que resulta crucial que haya más médicos especialistas en endometriosis en la provincia.

En diálogo con este medio, Alegre sostuvo que el 14 de Marzo es el Día de la Paciente con Endometriosis y que en el evento van a contar con la presencia del Doctor Javier Del Longo, el presidente de la Asociación de Endometriosis de Argentina “y se va a estar hablando de esto. La endometriosis es una patología crónica, que es el típico dolor menstrual que antes nos decían que es normal y no lo es. Afecta en el estado anímico, en el ámbito familiar y laboral”, expresó.

La endometriosis no diagnosticada “tiene complicaciones muy severas. Una paciente con endometriosis no tratada puede pasar procedimientos traumáticos. Le pueden hacer cirugías que perforen órganos. (Sufrir) tratamientos que no ayudan sino que empeoran la situación. Queremos concientizar sobre todo esto”, sostuvo Alegre.

Al comentar su experiencia personal, la mujer sostuvo: “Padezco (endometriosis) desde que iniciaron mis periodos menstruales. A los 22 años me operaron de (apéndicitis) me sacaron un quiste eso se evaluó. Y fui diagnosticada con endometriosis. Pero hasta llegar a ese diagnóstico pasaron 9 – 10 años. Y tuve que pasar por muchos médicos, profesionales que decían ‘es normal, es estrés, estás bajo presión’”, relató Alegre sobre sus largo peregrinar con su padecimiento.

Cómo sería el aspecto de la endometriosis si el dolor se pudiera ver (Foto: FB/ Rachel Smiler Berwick)

La falta de médicos especializados en endometriosis en Misiones

“Uno de nuestros petitorios es poder contar con más profesionales especializados en endometriosis. Creemos que todos (los ginecólogos/as) atienden esta patología y no es así. Existen especialistas que tratan a pacientes con endometriosis. Queremos concientizar para que el Estado pueda decir que en el hospital público y los CAPS, se pueda atender a las pacientes con la cultura y el trato correspondiente, que tienen que tener. La mayoría de las mujeres que tenemos endometriosis tuvimos que pasar por muchísimas cosas para llegar a un diagnóstico”, puntualizó Alegre, poniendo de relieve que existe una carencia de especialistas en esta patología en Misiones.

Insistiendo en la importancia de una diagnóstico temprano, Alegre remarcó que “si se trata desde la adolescencia evitamos muchísimas complicaciones. Una de ellas es la esterilidad. Dicen que es una patología benigna, pero difiero en eso. Es una patología silenciosa y no es benigna. Cuando pasaron muchos años te das cuenta que tenés foco endometriósico en el intestino, en la vegiga, y son órganos que se van dañando”, advirtió la mujer.

“Entonces las complicaciones (de la endometriosis) son muchísimas, tanto físicamente como emocionalmente”, finalizó.