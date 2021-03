Pidieron la autopsia de la penitenciaria de 25 años

SAN JOSÉ. Por pedido de la familia el juez de Instrucción de Apóstoles, Miguel Faría, pidió la autopsia y ordenó el secuestro de la historia clínica y del libro de guardia del Hospital de San José. Su familia asegura que no tenía enfermedades de base y por esta razón surgen dudas alrededor de su muerte.

El fallecimiento se produjo el miércoles por la noche, cuando la paciente era trasladada por insuficiencia respiratoria y descompensación general desde el hospital de San José hasta el SAMIC de Leandro N. Alem. Cabe señalar que la joven tenía domicilio en San José, sin embargo, prestaba servicios en la Unidad Penitenciaria de Cerro Azul, donde alquilaba y vivía junto a sus dos hijos.

Cabe recordar que la mujer fue testeada el miércoles por la mañana en el puesto Centinela y dio positivo para Covid-19. Según se supo la víctima se acercó a realizarse el test en ese lugar porque no consiguió que le hicieran el hisopado en Cerro Azul.

Según la familia de la penitenciaria la misma se negó a ser trasladada al Hospital de Leandro N. Alem el miércoles al mediodía, no obstante, señalaron que cuando comenzó a sentirse peor llamaron a la ambulancia, en ese momento la mujer pidió que la lleven a un centro de mayor complejidad, pero solamente le pusieron dos inyecciones y la dejaron en la casa.

“Media hora después, mi hermana estaba cada vez peor y volvimos a llamar al Hospital para que la llevaran a Leandro N. Alem, pero como la ambulancia no llegaba, la llevamos en el auto de un vecino hasta el Hospital de San José. Cuando bajamos, estaban todos sentados en la guardia como si nada y la ambulancia estacionada… la doctora me dijo que no fueron porque el chofer no estaba, pero yo lo conozco y el chofer estaba sentado ahí”, relató la familia de la víctima.

Por su parte el hospital de San José realizó un informe que fue elevado al Ministerio de Salud Pública, esto a raíz de que la familia confirmara que iniciará acciones legales. Además, por la particularidad de que todo el proceso se llevó a cabo en menos de 24 horas.

“El miércoles por la mañana recibimos una llamada del puesto Centinela de que había una paciente positiva y se había descompuesto en el lugar. Nosotros la fuimos a atender, la trajimos al hospital. La paciente no quiso bajar de la ambulancia, se la medicó ahí y se la llevó a su domicilio. Según la paciente relataba, venía de Cerro Azul y desde hace varios días se sentía mal, evidentemente no aguantó más y se vino para San José”, relataron desde el hospital. Según precisaron desde el nosocomio se le aplicó metoclopramida intramuscular ya que estaba con vómitos.

Al mismo tiempo indicaron “la atendimos, siempre hacemos una declaración jurada y le controlamos. Por lo menos una llamada al día. Como la paciente estaba con vómitos, no le podíamos dar la medicación recomendada para positivos Covid-19, que es ivermectina, azitromicina y además íbamos a esperar que cesen los vómitos y para darle la medicación para Covid. Todo eso fue a la mañana. A la noche nos llaman de nuevo que la paciente refería que no se sentía bien, que le dolía mucho el cuerpo, el Covid es así: mialgia, cefalea, como una gripe fuerte. Fuimos a verla, le hicimos una medicación y volvimos, ella estaba bien, Siempre sugerimos internarla para hacerle suero e hidratación y no tuvimos el consentimiento de la paciente”.

“A la noche, a eso de las 21, la trajeron y ya estaba descompensada. Fuimos en la ambulancia hacia Alem y llegando hizo una falla cardiorrespiratoria. hicimos RCP y llegamos ahí, recibimos ayuda de los médicos de la guardia. Procedimos a la intubación mientras seguíamos con el masaje, pero la paciente no salió de la falla cardíaca y falleció. Fue muy rápido todo, una paciente joven que aparentemente no tenía ninguna enfermedad de base (…) No era paciente conocida de San José y preguntamos si tenía alguna patología o tomaba algún tipo de medicación; era una paciente sana, según lo que ella refería, sólo dijo que podía tener presión alta, pero nunca se controló”, relataron.

Además, desde el nosocomio aseguraron que desde Centinela le recomendaron internarla y ponerle suero, pero fue la paciente quien no quería bajar de la ambulancia.