“Podemos estar en un bar pero no en el laboratorio, formándonos”, denuncian universitarios

POSADAS. Este miércoles, los estudiantes que cursan carreras en la Universidad de Ciencias Exactas, hicieron sentir su reclamo para que vuelvan a la presencialidad en las prácticas profesionalizantes en laboratorio y en los últimos años. Elvira Candotti, vocera del grupo que protestó frente a la universidad, advirtió que varios estudiantes no pudieron recibirse el año pasado, por falta de clases prácticas profesionalizantes.

“Nuestro pedido es la vuelta a los laboratorios presenciales y a las prácticas profesionales para los últimos años. No pedimos la vuelta completa de las clases presenciales. Para que se entienda, en Exactas, la mayoría de las materias se divide en dos módulos, uno teórico y otro práctico. Este último, es el que, el año pasado, no pudo llevarse a cabo. Todos los chicos que cursaron alguna materia de manera virtual, no pudieron concluir esa materia, el año pasado. Entonces, de por sí, todos perdimos un año”, explicó Candotti, en diálogo con MisionesCuatro.

En esta línea, la vocera de los estudiantes que protestaron frente a la facultad de Exactas, insistió en que la formación de esta casa de altos estudios, “tienen una parte muy importante que se desarrolla únicamente en el laboratorio. Y para los últimos años es la práctica profesional que se da en el hospital y farmacias (Bioquímica). Los chicos de ingeniería van a lugares que tienen convenios con la Facultad y todo eso se perdió”, sostuvo Candotti sobre los trastornos ocasionados por el coronavirus.

“Hay chicos que el año pasado deberían haberse recibido y no lo hicieron. Y otros que cursaron de manera virtual por una materia u otra, perdieron el año”, alertó la joven.

Ya habría un protocolo aprobado

Consultada al respecto, Candotti resaltó que, desde diciembre del 2020, “el gobierno provincial aprobó protocolos para volver al laboratorio y para volver a las prácticas profesionales. Los protocolos ideados por nuestra facultad y nuestros profesores ya están aprobados. Ahora lo que falta es la articulación entre ese protocolo aprobado con la llevada a cabo por parte de los directivos de la facultad”, señaló la vocera.

“Estamos pidiendo una respuesta por parte de la Facultad. Si los protocolos ya están aprobados y no hay trabas, ¿por qué no se llevaron a cabo?”, insistió Candotti, añadiendo que “chicos desde primer año, perdieron el año”. “Todas las carreras se vieron afectadas, todas tienen una parte práctica que se tiene que llevar de manera presencial”, subrayó.

Asimismo, Candotti subrayó que, si bien en los primeros años hay muchos alumnos, en los últimos, en algunas carreras “somos 15 o 20 chicos, por materia y por año. Tranquilamente se puede llevar a cabo algo de manera presencial con todo el distanciamiento”, manifestó la vocera.

“Como dicen en algunos carteles: ‘podemos estar en un bar, pero no podemos estar en el laboratorio de la facultad, formándonos como profesionales”, remató Candotti.