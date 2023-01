Polémica por el cartel de El Arco: “Debería haber un mensaje que nos identifique a todos los misioneros y no una jugada básica de querer instalar una política de innovación”

POSADAS. En el marco de una campaña en plataformas virtuales de recolección de firmas para que el Gobierno de la Renovación reinstale en El Arco, en el límite entre Misiones y Corrientes, el histórico cartel que rezaba “Bienvenidos a la Tierra Colorada”, el profesor de historia Matías Rojas dialogó con el programa Primera Mañana y aseguró que hay una cuestión de idiosincrasia y de identificación de los misioneros, que fue dañada con el nuevo cartel que afirma que Misiones “es la primera provincia Start Up de la Argentina”.

“Sé inglés y tuve que buscarlo en el diccionario, al ser un verbo compuesto”, admitió Rojas sobre el nuevo mensaje. “El lugar no es el indicado y nos robaron la identidad como misioneros”, insistió.

En duros términos, Rojas se sumó a los pedidos para reinstalar el histórico cartel que aludía a la tierra colorada, que ya recolectó más de 8 mil firmas. “En ese lugar debería haber un mensaje como el anterior, que nos identifique a todos los misioneros y que vaya más a nuestras raíces y no una jugada política básica de querer instalar una política de innovación”, planteó el historiador.

Respecto del sentido de utilizar el término “Start Up”, Rojas aclaró que “está bueno el significado, pero uno se queda con que nos devuelvan el anterior, que era más nuestro. Lo de la tierra colorada es una cuestión de identificación del misionero. No sólo los misioneros nos identificamos con la tierra colorada, sino que el que viene de afuera (nos identifica) por nuestra tierra”, argumentó.

“Habría que reverlo. De última ponerlo (al cartel del Start Up) en otro lugar y allí armar algo más lindo, que nos identifique a todos”, propuso Rojas.

Y en esta línea, el historiador explicó: “El cartel está arraigado en nuestra conciencia e idiosincrasia misionera. Nos identifica tan fuerte y cambiarlo por algo que no nos identifica, creo que por eso se equivocaron. (La tierra colorada) es una cuestión que nos identifica a todos”, reiteró Rojas.

“Somos un pueblo muy tranquilo, pero cuando nos tocan algo que nos identifica, salimos a reclamar. Y esto nos molesta. Es un tema no tan difícil de solucionar, pero hay que ver si el gobierno quiere dar el brazo a torcer”, advirtió el profesor, quien también aludió al intento comunicacional del Gobierno, de instalar la idea de la provincia de la innovación tecnológica.

“No me parece mal instalar que Misiones es una provincia de avanzada en tecnología. Está intentando serlo, que lo sea, es otra cuestión. No está mal tratar de ser ese tipo de provincia, pero hacerlo en ese lugar donde los misioneros buscamos reencontrarnos con nuestra amada tierra colorada… Es como que entramos en otro lugar y no en Misiones”, resumió el investigador.

Finalmente, Rojas sintetizó su sentir y el de muchos coterráneos: “El Gobierno quiere que nos sintamos parte de eso (de la supuesta innovación) y no nos sentimos parte”.