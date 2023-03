Polémico control de abasto y pago de canon en Iguazú

Imagen ilustrativa de la web

Continúa la polémica en Puerto Iguazú: hace unos días, se conoció que, por una resolución municipal, una empresa de ladrillos de Puerto Rico no fue autorizada a instalarse en la ciudad. Esa situación derivó en una denuncia por “abuso de autoridad”, hacia el intendente Claudio Filippa, hecha por el abogado Fabián De Sá.

Ahora, Gustavo Vieira, un empresario de Eldorado relató la situación que le tocó vivir en Puerto Iguazú: “hace tres años busco pescado de Mar del Plata y fomento el consumo en Misiones. Estaba haciendo en Iguazú”, reveló este viernes al programa TVA, que se emite por MisionesCuatro.

Y agregó: “cuando voy a pagar el canon, cuando ingreso a Misiones me cobran por toda la mercadería lo que ingreso a la provincia en Rentas, en el caso de Iguazú tiene un canon aparte, que, generalmente por el kilo que llevaba a vender me cobraban 7000 u 8000 pesos para ingresar la mercadería antes de vender. Me entero que hay otro abasto interno en la entrada, que cobran el mismo canon que me cobran al ingresar la mercadería a Misiones. Nos querían cobrar $92.000 para entrar a trabajar a Iguazú”, comentó Vieira.

“Es una estafa y más que nada perjudican al ciudadano de Puerto Iguazú, porque eso se ve reflejado en el precio de la mercadería”, afirmó el empresario.

“Hace muchos años estuve yendo a Iguazú y, ahora, encontrarme con esto, creo que voy a tener que dejar de ir”, contó.