“Te inyectan un chip”: polémicos dichos de un médico obereño sobre la vacuna anticovid

OBERÁ. En las últimas horas se viralizó un audio de un médico obereño que pone en duda la eficacia de las vacunas contra el Covid-19: “Te inyectan un chip para programarte y patentarte”, asegura en el audio que circula a través de WhatsApp.

Se trata de Carlos Flamig (MP 971) quien difundió un audio en el que cuestiona la vacunación pese a su profesión como personal de salud, donde sus pacientes son mayormente afiliados del Pami. Un dato a tener en cuenta es que el profesional es además es pastor de una congregación religiosa.

“En cuanto a la vacuna es toda una gran mentira. No es propiamente una vacuna. El que se aplica esta inyección, se está aplicando más cambios del genoma humano y un porcentaje muy bajito de defensa, de protección, para no decir que es una mentira total, la mayor parte del contenido tiene otras sustancias”, inicia el polémico audio.

Y añade que al aplicarte la inoculación “te están inyectando otras sustancias como se comprobó por múltiples videos que son sustancias magnéticas, radiomagnéticas para localizar a las personas. Cada vacuna tiene un número para identificar a las personas, que podrán ser localizadas por antenas, funciona como geolocalizador”.

“Es un plan del control mundial y están todos con miedo, los únicos que van a estar afuera de ese control van a ser los que no se apliquen la pseudo vacuna. Todos se mueren con las dos dosis y la gente no reacciona, es toda una excusa, es todo mentira”, culmina el audio en el que el médico además reconoce que nunca hizo cuarentena dado que considera que este no es el tratamiento correcto.

A partir de que se tomó conocimiento de esto, el propio ministro de Salud de la Provincia confirmó que se iniciará un sumario administrativo contra el médico clínico, dado la gravedad que representa que un médico difunda “este tipo de mentiras que perturban a la sociedad”.

Por su parte el director del Hospital Samic de Oberá, Héctor González, anticipó que el Comité de Bioética del nosocomio se reunirá este viernes con referentes del Colegio Médico para analizar el tema y no descartó algún tipo de sanción al profesional implicado.