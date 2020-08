Policías golpearon y detuvieron a conductor al exhibir su licencia digital

SAN VICENTE. Según denunciaron el pasado viernes 7 de agosto, Michael Maicol de 21 años fue detenido por la Policía de la Provincia de Misiones en un “control de rutina” sobre Ruta Nacional 14 a pocos kilómetros del acceso sur de San Vicente. Según San Vicente informa, Maicol es mecánico y chapista, había ido hasta la localidad vecina de Dos de Mayo a realizar un presupuesto para un futuro trabajo.

Cuando regresaba, la policía detuvo el vehículo en el que iban Maicol y su hermano. Le exigen la documentación personal y del vehículo. Todo estaba en orden a acepción de la licencia de conducir que, el joven presentó de manera digital en el teléfono celular.

Ante esto, el uniformado, otro joven que evidentemente, desconoce la normativa vigente, dijo al conductor que la licencia no era válida ya que no contaban con el software de lectura necesario. Así pues, Maicol trató de defender su posición, dado que la ley considera válida la licencia digital.

Pero ante el planteo del chapista, la respuesta de los uniformados fue la amenaza y luego la detención, a través del uso de la fuerza. Le retienen la cédula del vehículo mientras averiguaban su caso, luego de varios minutos Maicol desciende del rodado y los uniformados le informan que lo iban a detener.

El joven se negó y lo apresaron por la fuerza, lo que quedó grabado en su propio dispositivo móvil. Según confió el joven a misionescuatro, pudo arrojar el teléfono a su hermano y por esto, pudo tener acceso al material que ahora está circulando en las redes sociales. “Pasé veintidós horas detenido, tuve que pagar un abogado para que me saquen y lo peor es que me iniciaron una causa”, aseguró el joven.

“Esto pasó sábado aproximadamente a las 17.30 del viernes. Yo venía de sentido Dos de Mayo – San Vicente y me detengo por el control. Me dicen que estaban haciendo controles de rutina les presento la VTV del auto, Seguro, la cédula y mi carnet digital. Paso aproximadamente 15 min y no me querían devolver la cédula. Cuando exijo que me la devuelvan, el policía me responde que estaban haciendo averiguación sobre el carnet digital”, contó Maicol a www.misionescuatro.com

“Pasaron 10 min y me dicen que me van a retener el auto y que me van a hacer una multa a lo que les respondí ‘¿por qué me van a retener el auto y hacer multa si yo estoy totalmente al día?’ Me dijeron ‘que no me haga el pesado, y que me iban a llevar preso’. Saco el celular y los empiezo a grabar cuando me acerco al auto, un oficial me agarra del cuello y yo largo el celular dentro del auto. Mi hermano lo agarra y empezamos el forcejeo. Me pusieron la esposa en una mano y la otra no podían. Forzaron mi brazo y me apoyaban la rodilla en la espalda. Yo hacía fuerza para soltarme y empiezan los dos a forzar mi brazo. Me ponen las esposas y me tuvieron una hora sentado adentro del móvil esposado”, relató Maicol.

Por otra parte, el joven recalcó que hubo más irregularidades en su arbitraria detención. “La policía no puede manejar mi auto. Lo tienen que llevar sobre grúa o me tiene que dejar llamar a la grúa de mi seguro. No tiene habilitado el menejo de mi vehículo. Es lo que me dijo el juez”, agregó el joven chapista.

Cabe recordar que el uso del carnet digital quedó en vigencia en la provincia de Misiones hace un año cuando, mediante resolución ministerial 813/19, la provincia habilitó al personal policial, a aceptar la exhibición del carnet en aparatos telefónicos.