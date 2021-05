Policías involucrados en una clandestina que terminó con disturbios

OBERÁ. Hace ya unos años, la Policía de Misiones reformó la forma de comunicar los hechos policiales ocurridos en las delegaciones del interior de la provincia y los informan a través de los partes de prensa.

Las noticias policiales suelen incrementarse durante el fin de semana sobre todo con siniestros viales, por lo menos hasta la llegada de la pandemia y las restricciones, cuando las fiestas clandestinas pasaron a ser la “vedette” de los partes.

Pero el fin de semana hubo un hecho que trascendió en la opinión publica de Oberá y parece no haber llegado a Prensa de la Policía de Misiones. Tiene que ver con una supuesta fiesta clandestina que involucró a agentes y oficiales de la Unidad Regional II. Al parecer se trató de una “juntada” que habría terminado con golpes y disturbios, y que sale a la luz a raíz de publicaciones periodísticas.

Según el portal Netobera, los policías se juntaron en un domicilio de calle Posadas, al sur de esa ciudad, violando la normativa vigente sobre los DNU presidenciales.

Todo se desarrollaba en orden según lo estipulado entre los efectivos, pero al parecer, los agentes se desconocieron con algunos civiles presentes y todo habría terminado en una gresca que involucró golpes de puños y pedradas. Un vecino decidió intervenir, pero fue atacado por los desaforados actores.

A raíz del hecho, la víctima decidió hacer la denuncia telefónica en la comisaría Segunda, la sorpresa se llevaron los policías que acudieron al llamado e identificaron a su colegas -algunos con rangos de oficiales- y que fueron parte de la organización de la fiesta clandestina.

“Me llama la atención que no actuaron, hasta que me entero que son policías los de la fiesta, ahí recién me cae la ficha de porque no fueron detenidos y no escuche ningún informe sobre el disturbio que armaron en la cuadra”, relató a ese medio un vecino de la zona.

Según consigna ese portal, trascendió que la información que manejan en la Unidad Regional II es hermético y que hasta la cúpula policial está en conocimiento de la “fiestita clandestina” de sus subordinados.

Para conocer la versión oficial del hecho, MisionesCuatro.com intentó sin éxito comunicarse con autoridades de Prensa de la Unidad Regional II de Oberá.