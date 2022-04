Docentes en alerta por la ampliación de las clases en Primaria: es una medida “inconsulta” que, por falta de infraestructura, “no sería factible”

POSADAS. Confirmada la decisión del gobierno nacional de avanzar con una ampliación en las horas de clases en la Escuela Primaria, una iniciativa que se debate en el Consejo Federal de Educación con la participación de todos los ministros del país, un puñado de docentes y directivos expresaron sus dudas respecto de cómo se implementaría en Misiones, sobre todo en establecimientos con graves problemas de infraestructura, sin mencionar la cuestión de los comedores y de los horarios a los que deberán adecuarse los docentes.

Como es de público conocimiento, el ministerio de educación propone tres alternativas para llevar la cantidad de horas anuales de cursada en Primarias, de 720 a 950 hs anuales: que los alumnos ingresen una hora a clases, que salgan una hora después o que mantengan los horarios, pero sumando clases los sábados.

MisionesCuatro dialogó con las directivas de la Escuela 53 y la Escuela Normal Mixta “Estados Unidos del Brasil”, quienes manifestaron su preocupación por el inminente cambio que contaría con el aval del gobierno provincial.

“En estos momentos no sería factible, por los mobiliarios que no tenemos, cómo se va a hacer. En estos momentos no se le da comedor a los chicos, sólo una copa de leche. Y hay chicos que vienen pidiendo la copa de leche a la tarde, ya temprano a la tarde. Si se implementa, estaría bueno que nos den almuerzo para los chicos”, sostuvo al respecto, Mónica Chamorro, la directora de la Escuela Provincial 53 “Bartolomé Mitre”.

Asimismo, Chamorro advirtió que en el inmueble, “tenemos muchísimos problemas de infraestructura, los techos, la parte eléctrica, los mobiliarios para los chicos. El edificio lo comparten tres escuelas, la Escuela 53, la de adultos 37 y el CEP 32. No sabemos cómo lo van a implementar”, acotó.

Por su parte, la vicedirectora de la Escuela 53 Mabela Hreniszen, opinó en la misma línea que Chamorro. “Cuando sea oficial (la ampliación de las clases en Primaria) van a tener que venir a hacer un relevamiento de lo que necesitan las escuelas. Nuestra escuela necesita muchos arreglos, el edificio. Nos faltan sillas y mesas. ¿A los niños se les va a dar almuerzo? ¿Nos van a dar más dinero para el comedor?”, planteó.

“Aparte de pensar en los niños y en el edificio, también tienen que pensar en el docente. El que tiene doble turno en diferentes escuelas ¿cómo va a hacer? Es una reorganización total”, manifestó la vice.

En cuanto a si se debería haber consultado a docentes y directivos sobre este tema, antes de la reunión en el Consejo Federal, Hreniszen insistió en que los funcionarios, “tienen que ir a las bases, al directivo o los maestros. El maestro sabe la realidad del niño”, insistió.

Por su parte, Patricia Fernández de Olivera, directora de la Escuela Normal Mixta Estados Unidos del Brasil, también opinó al respecto de la medida. “Nos desconciertan estas comunicaciones inconsultas. Pero estamos esperando directivas y ver cómo acomodarnos. Nosotros tenemos un horario de 7 a 11.30 y de 13.30 a 18, o sea que sólo nos extenderíamos media hora. Pero el problema radica en los docentes, cómo nos vamos a acomodar con respecto al horario”, dijo.

Asimismo, la directora insistió en que esto será un cambio para los padres “que ya tiene organizada su rutina diaria y es un tema complejo que hay que hablar”.

En cuanto a la necesidad de consultar a los docentes antes de sentar postura ante el Consejo Federal de Educación, Fernández de Olivera planteó: “dicen que consultan a los gremios pero a las escuelas no llega ninguna consulta. Nosotros estamos atentos y dispuestos a tener un espacio para debatir (la iniciativa)”.