Por falta de recursos se postergaría la Fiesta Nacional del Té

En diálogo con Misiones Cuatro, el alcalde de Campo Viera, admitió que en principio hubo transición compleja con Juan Carlos Ríos, quien estuvo casi 20 años al frente de la comuna: “llegamos a buen diálogo con el ex intendente, podemos decir que se dio una buena transición”.

En ese sentido, comentó que no recibió un municipio endeudado: “hasta la fecha no apareció ninguna deuda”. Aunque declaró que hay máquinas que no estaban en óptimas condiciones y les habían dicho que si estaban.

La Fiesta del Té en mayo

En cuanto a la Fiesta Nacional del Té, que se realiza todos los años en Campo Viera, Burger declaró: “generalmente se hace en febrero, que es la fecha habitual, veremos si sale en febrero o si hay una alternativa para mayo”.

Señaló que no hay recursos y que dependen de la provincia: “la comisión que está a cargo de la fiesta no cuenta con ningún recurso, dependemos de la provincia, si hay recursos sale, sino sale en mayo. Estamos muy encima de las fechas para hacer contrataciones, creo que va a ser para mayo que convenimos con la organización de la fiesta”, expresó el intendente.