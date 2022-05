Por la falta de combustible, transporte interurbano de la zona centro debió reducir las frecuencias

En varias localidades de la zona centro y norte se siente fuertemente la falta de nafta y principalmente de gasoil.

En ese sentido, el comunicador Javier López, contó a Misiones Cuatro que el transporte de colectivos es el más afectado en la zona centro.

También dio su testimonio Norberto Kubski, el propietario de la empresa de transporte interurbano BRILLA SRL, quien comentó que debieron hacer reducciones de frecuencias por falta de combustible.

“Desde esta semana y la semana pasada no pudimos cumplir algunos servicios, entonces, decidimos desde hoy recortar algunos servicios, no en los horarios picos, pero desde las 9 hasta las 11 de la mañana que no hay tanto movimiento de gente. Se recorta por el faltante de combustible”, declaró.

En ese sentido contó cuáles son los recorridos que se ven afectados: “Oberá-Campo Viera, Campo Viera- Campo Ramón, Oberá-Villa Bonita y 25 de Mayo y Aurora”, contó el empresario.