Por la sequía histórica y los incendios “nunca vistos”, fue un año “de lo más duro” para productores ovinos

POSADAS. Empresarios ganaderos dedicados a la producción ovina, buscan instituir que el 8 de cada mes, los restoranes ofrezcan cordero entre sus menús para impulsar el consumo de este tipo de carne, que está ganando terreno en Misiones y no es muy diferente en precio, a la carne vacuna, según aseguran desde el sector. Sin embargo, admitieron que el 2022 fue uno de los años más difíciles para la producción, por la sequía histórica y los incendios forestales nunca vistos antes en la provincia.

Carlos Navajas, un productor de corderos, dijo al Móvil de MisionesCuatro que tratan de instalar el 8 de cada mes como el día del cordero en restoranes, “para que conozcamos más el cordero. La idea nuestra es que el cordero empiece a entrar. Es una manera de acercar el producto (a los consumidores) y ver qué les parece. Es un producto distinto, que en valores es igual”, remarcó Navajas.

“Creemos que el cordero misionero es el mejor del país, por lejos. Y tenemos que generar una marca ‘cordero misionero’. No hay otra provincia que tenga la biodiversidad que tenemos nosotros, tanto en animales, fauna, como en pasto. Entonces el rumen de nuestros animales es mucho más diverso que el de los de cualquier otra parte del país”, planteó Navajas, para explicar los motivos por los que la carne del cordero misionero sería superior a las de ovinos de otras provincias.

No obstante, la asistencia que están recibiendo los productores de corderos por parte del IFAI (Instituto de Fomento del Agro y la Industria) para que este tipo de carne llegue a los restoranes misioneros, fue un año muy complejo para la producción, según lo admitió Navajas.

“Empezamos con una sequía histórica e incendios que nunca se vieron. Fue un año de lo más duro que tuvimos”, planteó el productor. Y añadió que el aumento de los insumos para la actividad, son una constante todos los meses. “Hay un aumento del 6% – 7% en todos los productos, pero lo que más nos pegó a nosotros fue la gran sequía”, insistió.

Ante la consulta de este medio, sobre cómo se preparan para un verano que nuevamente será de escasas lluvias, Navajas contó: “Se están haciendo todos los trabajos necesarios y contra fuegos para que no vuelva a suceder lo del año pasado. Pero la falta de pasto está. Eso se puede modificar. Lo que no se puede modificar son los incendios naturales que esperemos no se repitan”, señaló Navajas.