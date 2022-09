Por los reclamos de los trabajadores, el Ministerio del Agro otorgó $10 mil de un adicional salarial que rondaba los $25 mil

POSADAS. Los trabajadores del Ministerio del Agro y la Producción, tras dos meses de reclamos y planes de lucha, llegaron a un acuerdo con el gobierno provincial para la reglamentación del digesto jurídico número 37 artículo 14, una adhesión a la ley de promoción forestal 25.080, que prevé que una parte de las transferencias de la ley de bosques, se convierta en un plus salarial. Pero de ese adicional que rondaría los $25 mil por empleado, el Ministerio de Hacienda les reconoció una base de $10.127, según reveló este martes, el delegado de ATE Misiones, Alfredo Alarcón.

“Después de dos meses (del inicio) de nuestro reclamo, llegamos a una mesa sectorial con el ministro (de Hacienda) Adolfo Safrán. Nos otorgó un 10% de lo que correspondía de la ley del digesto jurídico, que era el reclamo que estábamos haciendo para que se pueda reglamentar esa ley”, detalló Alarcón al Móvil de MisionesCuatro. Sin embargo, Alarcón confirmó que no acordaron la suma que pretendían los trabajadores. “Se cerró en un 10% que no se cumplió, fue un 7% lo que nos dieron, con una base o piso de $10.127”, reveló.

En cuanto a si los empleados estaban conformes con este acuerdo, Alarcón se sinceró: “Se pudo reglamentar esta ley y ya tenemos un precedente. Es un avance para poder seguir peleando por más porcentual. Estamos a la espera del contador Dos Santos, que nos tiene que confirmar, mañana o pasado, la reunión con el ministro Safrán y las partes, los gremios que estamos pidiendo elevar el porcentual de esta ley”, señaló el delegado.

Sartori no volvió a reunirse con los trabajadores desde Junio

Por último, este medio consultó al delegado si pudieron mantener reuniones con el titular de la cartera, el Ministro Facundo López Sartori, que a fines de junio se presentó personalmente en una asamblea frente al organismo, en el marco de este conflicto. Ante esto, Alarcón reveló que no volvieron a ver al joven funcionario renovador. “Con el ministro no, pero sí con el coordinador que se pone a disposición y nos brinda las herramientas necesarias”, dijo el delegado de ATE, dejando en claro que “con el ministro no hubo ninguna” entrevista desde el 28 de Junio.

Cabe recordar que, por entonces, Alarcón exigía en duros términos, la presencia y convocatoria del ministro Sartori y del gobierno provincial. “Exigimos al Gobierno de Misiones y al ministro Sartori que se haga presente, que hace tres semanas que no se le veía la cara. Solicitamos la reglamentación del digesto jurídico número 37 artículo 14, una adhesión a la ley de promoción forestal 25.080 en el marco de esta ley que hizo el propio Poder Legislativo de la provincia y faculta a la subsecretaria de Desarrollo Forestal a cobrar una tasa de la ex Rentas a todo lo que sea incentivos forestales, todo el producto de valor agregado que sea lo implantado. En este marco los empleados que se reglamente esta ley. Han pasado 2 años donde se han dormido los funcionarios”, fustigó el delegado de ATE Misiones, el día que Sartori se apersonó ante los trabajadores.