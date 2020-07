Posibles medidas de fuerza de la UEJN contra el pago del aguinaldo en cuotas

POSADAS. Existe un profundo malestar en los empleados judiciales de Nación por el desdoblamiento en sus aguinaldos, una medida inconsulta que no tiene un fin discernible para los dirigentes del UEJN (Unión de Empleados Judiciales de la Nación), que se encuentran en estado de alerta y podrían lanzar medidas de fuerza, si no se completa el pago del Salario Anual Complementario (aguinaldo) con el próximo recibo de sueldo.

“Semana pasada tuvimos una medida para plantear el descontento. (El desdoblamiento del aguinaldo) no tiene un fin específico. El dinero estaba, los recibos estaban. Entre el Consejo y la Corte (Suprema) lo acordaron. No hay un argumento claro de por qué tomaron la medida y no hubo una invitación (a desdoblar el pago del SAC por parte) del Ejecutivo”, planteó Juan Pedro García, el secretario general de la Regional 13 de Misiones de la UEJN.

Consultado sobre posibles medidas de fuerza, García comentó: “Estamos en estado de alerta. Se va a definir los pasos a seguir. (Queremos) que en el próximo (recibo) paguen la totalidad (del aguinaldo)”, sentenció.

La cuestión de la Feria Judicial

Por otra parte, el sector de los empleados judiciales nacionales, también está expectante por lo que suceda con la Feria Judicial. “La Cámara Federal de Posadas pidió el levantamiento de la feria. Tenemos pocos casos (de covid-19), se liberaron muchas otras actividades, y se está aplicando el protocolo (sanitario). Pero la Corte no se expidió”, sostuvo el gremialista.

En cuanto a la posibilidad de reanudar la actividad, García aseguró que desde el gremio están atentos al cumplimiento de protocolos sanitarios. Y están en contacto con empleados de toda la provincia. Mencionó el uso de “mamparas divisorias, máscaras, desatinizantes y (cumplimiento del) distanciamiento (social)”. Pero insistió en que “las oficinas tienen espacios muy chicos y muchos empleados”.

Asimismo, García admitió que en el marco de la Emergencia Judicial decretada por el Consejo de la Magistratura, “un reclamo del gremio desde hace mucho tiempo, con este tema de la pandemia, se potencia. Queda a la luz que los espacios son reducidos y tenemos gente hacinada. En este contexto es imposible trabajar de esa manera”, remató.