Pozo Azul: tienen una médica para 18 mil habitantes, carecen de ambulancias y los vecinos increparon al alcalde por la muerte de un joven

POZO AZUL. “La lucha por la salud viene desde hace mucho tiempo”, detalló el periodista de Pozo Azul, Oscar Maciel, quien brindó precisiones sobre el fuerte reclamo que se concretó este miércoles en el 5º aniversario del recientemente creado municipio, donde vecinos increparon al alcalde renovador Edgar González, por la falta de médicos y de ambulancias, que derivó en la muerte de un joven accidentado, que acudió al CAPS local y se encontró apenas con una enfermera.

“Ayer, nos dirigimos al centro de Pozo Azul, para el acto por el 5º aniversario, y nos encontramos con un corte de ruta de vecinos”, detalló Maciel, añadiendo que los residentes del flamante municipio, fueron a increpar al alcalde.

De acuerdo con el cronista, el reclamo tiene que ver con la muerte de un joven. “El padre de un chico nos dijo que llegó a las 14 hs. del día de ayer (miércoles) a la salita de primeros auxilios. (Pozo Azul) no cuenta con ningún tipo de infraestructura mayor en salud pública. Es una salita de 4 por 5 metros. Al llegar al lugar, la única doctora disponible tenía salida para descansar, porque había quedado toda la noche y toda la mañana. Estaba sólo la enfermera. Su hijo había sufrido un accidente laboral. Y no tenían ambulancia para derivarlo al Samic de Eldorado”, contó el periodista al programa TVA de MisionesCuatro.

Al tiempo que agregó que el joven “perdió la vida en manos de una enfermera que no tiene la capacitación para atender un caso así”.

Los vecinos de Pozo Azul, “hace tiempo que vienen reclamando y no tienen respuestas del intendente. Actualmente sólo cuentan con una ambulancia prestada de San Pedro, no es de Pozo Azul. (Esa ambulancia) está siempre en San Pedro”, denunció Maciel.

Asimismo, el periodista reveló que el municipio, actualmente “no tiene ambulancias. Tienen dos ambulancias que hace meses están fuera de servicio. Y no reciben mantenimiento por parte de la municipalidad”, fustigó.

“El CAPS es de baja calidad, generalmente no hay personal de salud. A veces hay un promotor de salud que no está capacitada. Y hay una sola doctora que es imposible que de abasto para un municipio entero de 18 mil habitantes”, alertó Maciel, dejando en claro, que, tras la declaración de Pozo Azul como municipio, el pueblo “en infraestructura, no está mejor”.

En cuanto a la gestión del intendente renovador Edgar González, el periodista comentó: “Según el intendente hay gestión, pero no vemos obras. Es un municipio que no tiene calles asfaltadas. La ruta 17 hace décadas está construida, y su calidad nunca fue buena”, dijo.

Como “no hay respuestas concretas”, los vecinos “seguirían con la medida de fuerza” del corte de ruta 17. “Según el intendente, van a traer una ambulancia fija para Pozo Azul”, añadió Maciel, insistiendo en que no hay nada concreto sobre este reclamo.

Por otra parte, Maciel reveló que el propio Ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, también estuvo en el festejo por el 5º Aniversario de Pozo Azul, pero “no se acercó a los vecinos” que cortaban la ruta en reclamo de ambulancias y médicos, a horas de haber muerto un joven sin derivación ni atención médica.

En tanto, Maciel reveló que además del reclamo de salud, los vecinos estuvieron cortando la ruta, solicitando escuelas dignas. “Cortaron rutas durante dos semanas, por las escuelas rancho que hace décadas están allí. Y el intendente prometió que iba a construir escuelas, pero no escuelas dignas, sino de machimbre”, comentó. “Y los caminos son una vergüenza”, fustigó.

“Un municipio que no cuenta con unidad de traslado y de médicos es una vergüenza. La salud es lo primero que debería gestionar el intendente”, sentenció el periodista local.