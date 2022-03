Presuntas estafas con las “Viviendas Sustentables” del Iprodha: el crudo testimonio de los damnificados

POSADAS. El precario estado y construcción de las llamadas “viviendas sustentables” del Iprodha (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional) en los barrios 78 Viviendas y 41 Viviendas de Itaembé Guazú, entre otros barrios, podría derivar en causas penales por posible estafa, si se comprueba que hubo negligencia y falta de control como surge de los múltiples y graves problemas que experimentan los adjudicatarios.

Algunos de los damnificados por los problemas de las casas del Iprodha del Bº 78 Viviendas dialogaron con MisionesCuatro este miércoles, dando cuenta de las deficiencias y las irregularidades tanto en la edificación como en el estado de las “viviendas sustentables”. Actualmente están en proceso de mediación con el Iprodha, pero en caso de no llegar a un acuerdo respecto del estado en el que deben encontrarse estos inmuebles, a unos 8 meses de su entrega, los adjudicatarios damnificados acudirían a Defensoría del Consumidor, entre otras medidas.

En diálogo con MisionesCuatro, Johana Medina, una de las adjudicatarias damnificadas contó que les entregaron las viviendas el 27 de Mayo del 2021, pero ante, “el 22 de mayo nos hicieron firmar una conformidad”, con la entrega. “Pero si no firmánbamos, no nos daban la casa. Firmamos, como medio obligados. Esperé 14 años mi casa. Te daban una visita guiada de 10 – 15 minutos. En la emoción por el techo propio, salías y firmabas. Nos daban 15 días para tramitar los servicios y habitar la casa. Porque decían que iba a venir un asistente social para ver si estabas”, detalló la mujer.

Por su parte, Enrique, otro adjudicatario damnificado pero del barrio 41 Viviendas, insistió en que los problemas con las viviendas, ocurren en diferentes barrios de “viviendas sustentables”, independientemente de la empresa contratista que construyera los inmuebles para el Iprodha. “Son varias constructoras pero son los mismos problemas: filtraciones en los techos, problemas eléctricos en las casas y lo que es cañerías, todo. Los desagues tienen muchísimos problemas. El techo está mal construido, mal clavado, rompen los clavadores. Y te entregan así la casa”, describió el vecino.

“Hay vecinos a los que se les levanta el techo completo. Como pasó hace una semana a una vecina. Se le levantó la mitad de la casa y tuvimos que correr a darle una mano”, enfatizó Enrique. Y añadió: “Cuando se pide asistencia a cualquiera de las empresas, no te responden”.

“Desde el Iprodha, si bien estamos en un proceso de mediación, no hay respuestas todavía”, subrayó.

Retomando sus planteos, Johana sostuvo: “¿Cómo íbamos a ver en ese momento, que nos daban 5 minutos, al firmar la conformidad, si teníamos agua, si estaban tapadas las cañerías, porque no teníamos los servicio colocados? Me pusieron una ducha quemada que yo estoy pagando. No tenemos calefón, supuestamente lo tendríamos que tener”, denunció la mujer, añadiendo que las viviendas ni siquiera cuentan con la conexión para colocar un calefón.

“La casa no está preparada ni en los cables de luz. Se me levantó la chapa de la parte de delante de la casa. No tuve respuestas”, dijo Medina. “Hay gente a la que le brota agua del desagüe de la ducha. Algunos hicieron reclamos dentro de la garantía y el encargado (de la obra) no te respondía más. Se lavaron las manos en el Iprodha”, fustigó la mujer.

“Estamos en un proceso de mediación y el inspector vino casa por casa. Pero de mañana, muchos vecinos trabajan y no están en su casa. Es muy prepotente y se burlaban en la cara. Si sos una mujer sola se reían y te trataban de ignorante”, denunció Johana y reveló que uno de los inspectores pretendió hacer firmar una conformidad a otro adjudicatario que tenía un tanque con mangueras pinchadas y al negarse, el inspector habría dicho que “queda como que firmaste la nota”. “Eso ya es un delito”, acotó Medina sobre el presunto delito de falsificación de firmas.

Por otra parte, Medina insistió en que las viviendas no son lugares seguros cuando se dan tormentas o temporales. “Tener a los chicos llorando a la madrugada porque se va a volar el techo es injusto. Estás pagando y tendrías que estar seguro en tu casa. Si el viento era muy fuerte se me volaba el techo”, subrayó la mujer.

Sobre el final de la entrevista, los vecinos apuntaron al costo de las cuotas, que van de los $5 mil a los $13 mil, y de las viviendas, que no se condice con su valor real de mercado. “Estas pagando un bien inmueble que vale mucho menos de lo que estas pagando, y aumentan mucho las cuotas”, confió Enrique, con referencia al aumento del tope al 3% a las cuotas UVI (Unidad de Vivienda).

Cabe destacar sobre este conflicto, que estos adjudicatarios damnificados por las falencias en la construcción de las viviendas sustentables del Iprodha están en un proceso de mediación porque intervino la Defensoría del Pueblo. Concluida esa etapa de mediación de 10 días hábiles, de no llegar a un acuerdo, los damnificados podrán iniciar otras acciones administrativas o legales. No descartan acudir a la Defensoría del Consumidor. Pero de no haber respuestas, podrían acudir a la Justicia.