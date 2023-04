Productores esperan respuestas sobre plazos de pago

En una entrevista telefónica brindada este miércoles al programa “Otro día más”, que se emite por la radio Social Club 97.7 de Apóstoles, el productor ganadero y yerbatero de Andresito, Víctor Chamula, comentó sobre una reunión realizada en la localidad de Guaraní el lunes: “no participé de la reunión porque estaba con el remate ganadero en Comandante Andresito, pero los muchachos me llamaron y me comentaron lo que sucedió”, explicó.

Con respecto al precio de la yerba señaló: “no vamos a hablar del precio porque eso ya está laudado. Ahora, el problema son los plazos del pago, acá hay un crisol de quilombo, que cada uno merece ser analizado y respetado también. Voy a tomar como ejemplo la Cooperativa Yerbatera de Andresito, que vive exclusivamente de que de la venta de paquetes. Hoy, para levantar la cosecha tiene que poner billete efectivo para las retenciones, para el 50% del IVA, corresponsabilidad gremial para todo lo que es servicio. Ahora, si hoy yo como socio de cooperativa, que no soy socio de cooperativa, por ejemplo, acá por decreto, por ley, por esto, por aquello, se decidió en asamblea en Guaraní que tienen que pagar todo de contado”, detalló Chamula.

Asimismo, continuó: “por supuesto que quiero cobrar de contado o anticipado. Ahora, ¿Cómo la cooperativa va a pagar de contado cuando no tiene los recursos para pagar de contado? Podemos analizar 150 mil opciones, porque pagan, porque no pagan, porque tienen recursos, es otra historia. Ahora, el secadero que depende, pura y exclusivamente de los molinos que le compran y bueno, tendrá el molino sus razones y el secadero tendrá las suyas”, cuestionó.

“Por supuesto que todos también queremos cobrar de contado los que le vendemos a los secaderos privados. la última vez que yo vendí fue de contado y el año pasado. Este año empezamos con una corpilla todo día. Ahora, el rum rum de los plazos de pago, de hasta 180 días, 120 días, etcétera, salió del seno de, en este caso, acá en Andresito de la PIN, que es nuestra asociación, no nos representa absolutamente para nada”, afirmó Chamula.

Con respecto a los plazos de pago aclaró: “oficialmente yo no he escuchado a ninguna, a la parte molinera que haya oficialmente dicho nosotros vamos a pagar 120 o 180 días o la forma de pago que seguramente debe estar negociando con quien corresponda a ver cómo van a pagar. Se está debatiendo, se está discutiendo y, seguramente, en el transcurso de esta semana o la otra, se va a estar decidiendo realmente y oficialmente van a publicar cómo van a hacer los pagos”, explicó el productor.