Profundo malestar en Iguazú por la negativa de Alberto a la reapertura del puente: “No esperábamos esto”

PUERTO IGUAZU. Desazón, descreimiento y malestar, son algunos de los sentimientos que experimentaron los comerciantes de Puerto Iguazú al conocerse la decisión del gobierno nacional de no permitir la reapertura del puente Tancredo Neves, con un “corredor sanitario”, una medida que el propio presidente Alberto Fernández había prometido a comerciantes y empresarios locales, según reveló el presidente de la Cámara de Comercio de Iguazú, Joaquín Barreto, en diálogo con MisionesCuatro.

“Hace un par de semanas, algunos bares que estaban cerrados pusieron fecha de apertura, y empezó toda una movida alrededor de la posible (re)apertura (del Tancredo Neves) generado por la expectativa que el presidente (Alberto Fernández) generó al manifestar en forma personal a la Cámara de Turismo y de Comercio, el día que estuvo por Iguazú”, manifestó Barreto, quien insistió en que se podía esperar algún tipo de “cambio del protocolo presentado por el gobierno provincial”. “Pero una respuesta opuesta a lo que veníamos manejando, jamás nos la esperábamos”, añadió.

Una situación óptima en vacunación y baja de casos en Iguazú y Foz

Consultado al respecto de la situación epidemiológica de la vecina ciudad de Foz do Iguaçu, Barreto reveló: “Foz nos superó con la inmunización. Tienen el 100% de la población con una dosis y casi un 46% con las dos dosis, entre adultos mayores. En Iguazú también tenemos un alto porcentaje de población inmunizada. La gran mayoría o estamos por vacunarnos o ya tenemos las dos dosis”, resaltó el empresario. “Estamos en el mejor punto de la situación epidemiológica. Hace días que no tenemos contagios. Y están dadas las condiciones”, insistió Barreto.

Según el jefe de la Cámara de Comercio, entendían que podía haber inconvenientes con el protocolo de “corredor seguro” presentado por la provincia a Nación, para la reapertura del Tancredo Neves. “Las autoridades de Brasil no estaban muy de acuerdo porque ellos tienen la frontera abierta con Ciudad del Este (Paraguay) Y no piden ningún requisito. Pero era un tema de formas que se iba a poder solucionar. El gobierno nacional nos había manifestado otra cosa”, sostuvo.

“Y cuando la directora de Migraciones, hace un par días, anunció la reapertura del paso en Mendoza, y no mencionó a Iguazú, la desazón de los comerciantes fue muy grande. Uno no sabe qué decirle a los comerciantes”, lanzó Barreto en referencia a los dichos del secretario de Calidad de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, que visitó este miércoles Iguazú y confirmó que el gobienro no tiene previsto habilitar las fronteras para el turismo en Misiones.

Pérdida de reservas ya hechas, incertidumbre y desánimo de emprendedores

Ante la consulta de este medio, Barreto contó que ya había reservas de turistas extranjeros, dada la promesa de reapertura del Tancredo Neves. “Un hotel bastante importante de personas ya tenían un contingente de 40 personas que venían de europa en un vuelo charter. Aprovechando este ingreso. Esto era para octubre, pero ahora no sé cómo va a quedar. El gran problema que tenemos acá es la incertidumbre”, se quejó el empresario, sobre el manoseo del gobierno respecto de la reapertura de las fronteras en la principal plaza turística de Misiones.

“La gente que nos gobierna, jamás tuvo un negocio. El que lo tuvo sabe que tenés que hacer un plan de negocios para funcionar. Y esto va atado a tener certidumbre. Que es lo que no tenemos”, precisó Barreto, quien recordó los otros desplantes del gobierno nacional a Misiones, como el veto a la zona aduanera especial, la no reglamentación de la ley Pymes, y la exclusión del manejo de la Hidrovía.

“Están jugando con el bolsillo y con el sustento, la comida de la gente”, insistió Barreto.

De acuerdo con el presidente de la cámara del comercio de Iguazú, los despidos siguen dándose en la ciudad, pese a la medida de la doble indemnización. Es que, “con la doble indemnización, uno termina arreglando con los empleados. Terminan renunciando para agarrar unos pesos. Escuchas que pretenden salvaguardar las fuentes de trabajo pero toman medidas que van en contra de lo que dicen”, bramó el empresario, crítico hacia la política del gobierno nacional.

Javier Gortari, el precandidato a diputado nacional de Alberto Fernández

“Hay gente que perdió su trabajo y los que se dedican al comercio fronterizo ilegal, están mejor que nunca”

“Ayer fue uno de los días más difíciles para los comerciantes de Iguazú. Se venía generando una enorme expectativa. Muchos comercios compraron mercadería y contrataron empleados esperando la reapertura”, sentenció Barreto, poniendo de relieve que con el tipo de cambio, Iguazú tiene precios mucho más baratos que Brasil. “Con la diferencia cambiaria que hay, estamos a un 50% más baratos que Foz, así que imagínense lo que sería la reapertura”, planteó el empresario en referencia a las masivas compras que realizarían los brasileños en Iguazú.

Por otra parte, Barreto reveló que mantuvieron reuniones con todos los precandidatos a diputados nacionales, para asegurarse de que, los que resulten electos, defiendan los intereses de los ciudadanos de Iguazú, que dependen del turismo y de la apertura de fronteras.

“Recibimos a todos y les planteamos lo mismo. Elevamos una nota al precandidato del Frente de Todos (sería Javier Gortari, quien encabeza la lista apoyada por el kirchnerismo misionero). La idea es que el que llegue, nos represente. A veces cuando llegan (al Congreso), se olvidan de algunos sectores de la provincia”, sentenció. Sobre el final, Barreto advirtió que con el cierre de fronteras, “hay gente que perdió su trabajo, que está haciendo algo que nunca pensó que iba a hacer (para sobrevivir) Y los que se dedican al comercio fronterizo ilegal, al tráfico, están mejor que nunca. Uno trabajando bien, no se puede recuperar. Y los que están trabajando de otra forma, están cada vez mejor”, remató.