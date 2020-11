“Promocionamos la robótica” y frente a los incendios “tenemos una política anti-infraestructura”

OBERÁ. “Es sorprendente que estemos sobre el Acuífero Guaraní, nos recorren 800 arroyos y dos grandes ríos, pero tenemos problemas de agua”, lanzó el edil obereño Horacio Loreiro (UCR – JxC), quien subrayó que el gobierno de la Renovación K impone una política “anti-infraestructura” que deja al desnudo la incapacidad para hacer frente a crisis como la suscitada por los incendios forestales.

“Estamos en un sistema totalmente precario”, consideró Loreiro, quien cuestionó que funcionarios provinciales organicen colectas para los bomberos voluntarios. “Se pide solidaridad a la gente y se ha condonado la venta de agua del Acuífero Guaraní a una sociedad anónima, (como Agua de las Misiones), que debería estar abasteciendo a todos los bomberos”, lanzó el edil, insistiendo en que en los fundamentos del proyecto que creó la citada Sociedad del Estado, “está el cuidado del medio ambiente y atender estas emergencias”.

Para Loreiro, “es ridículo” que pidan donaciones para los bomberos.

En esta línea, el concejal, que es propietario de tierras en Almafuerte y sufrió incendios en dos lotes, puso el foco en la carencia de infraestructura para enfrentar los incendios forestales. “En El Soberbio, no están en funcionamiento los aeródromos”, dijo y añadió que para apagar el fuego en la biósfera Yabotí, los aviones hidrantes “tuvieron que aterrizar en Oberá”.

Asimismo, los aeródromos de Campo Grande y San Vicente, tampoco están operativos, de acuerdo con Loreiro. “Es una política anti infraestructura. No tenemos los aviones (hidrantes). Mientras estamos promocionando la era digital y la Robótica, no tenemos condiciones mínimas”, recalcó. “En Almafuerte, las máquinas no tienen combustible. Los bomberos tendrían que estar equipados y no lo están”, insistió.

“En estas emergencias nos damos cuenta de la situación precaria y de terror en la que estamos”, expresó Loreiro.

El problema de postergar la Emergencia Hídrica

Por otra parte, el edil reveló que, desde una federación agraria, semanas atrás, solicitaron al gobierno de Misiones que declare la emergencia hídrica y la emergencia agropecuaria. Desde el ministerio del Agro y la Producción, “nos dijeron que no. Que teníamos que perder el 50% de la producción. Ahora la declararon. Pero es tarde, estás tapando el problema y no previniendo”, subrayó.

“Nos pasó con el dengue y ahora con la sequía. Seguimos detrás de los problemas y nunca previniéndolos. Se sabía que (la corriente de) La Niña iba a traer sequías. Y esto va a durar hasta marzo o abril”, advirtió Loreiro, insistiendo en que, si se declaraba la emergencia con antelación, “podríamos haber conseguido recursos nacionales, mucho antes”.