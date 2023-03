Puerto Iguazú: Empleados municipales denuncian que trabajan en condiciones insalubres

Daniel Meza, empleado municipal de Puerto Iguazú, habló con el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro y, reveló que, tanto él como sus colegas trabajan en condiciones insalubres: hay baños en mal estado, los techos no tienen chapas, entre otras cuestiones.

“Hace más o menos cuatro o cinco años atrás, habían demolido la vieja estructura de la municipalidad de Iguazú, en la cual había un proyecto para un edificio nuevo para los del servicio público municipal y hasta ahora está parada la obra millonaria. Tenemos que bancar las condiciones infrahumanas que estamos sintiendo en el sector edilicio como en baños”, comentó.

Dijo que ese inmueble, “es un nexo de la municipalidad donde funcionan la mayoría de las secretarías, esta es la parte que cuenta con 11 o 12 secretarías. La sede central está a unos 100 metros”, declaró Meza.

Además, manifestó que los trabajadores no pueden hacer reclamos: “el empleado municipal no tiene ni voz ni voto, cuando quiere hacer uso de la palabra directamente los condiciona. No se puede reclamar por nada, se tiene que estar viviendo en las condiciones que estamos ahora”.

Asimismo, contó que en edificio nexo son de 100 a 150 trabajadores los que deben padecer esas malas condiciones. “Aparte del personal que vienen a realizar trámites en las distintas secretarias”, detalló.