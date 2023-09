Puerto Piray: Afirman que no hay una ordenanza que impida el ingreso de la empresa Kruse

La protesta inició el martes 28 de agosto.

El pasado lunes 28 de agosto, ciudadanos autoconvocados, estudiantes y trabajadores de Puerto Piray, iniciaron una protesta, debido a la prohibición del ingreso de la empresa de transporte interurbana Kruse, al casco céntrico de la localidad.

Con el correr de los días y, en medio de los reclamos, habló la intendente, Mirta Lezcano y señaló que “la empresa Kruse fue robando pasajeros, alzando a los locales que le pertenece a Kenia”.

“No existe tal ordenanza”

Así lo expresó una joven de Puerto Piray-cuya identidad no se dio a conocer- en una entrevista brindada este martes al programa “Otro Día Más”, que se emite por la Radio Social Club de Apóstoles.

“No hay un pedido exclusivo donde diga que Kruse no puede ingresar, no existe tal ordenanza, tenemos los papeles”, exclamó la vecina.

“Actualmente llevamos ocho días de reclamos y todavía no tenemos respuestas, la respuesta que obtuvimos fue el lunes o el martes, de que iban a cambiar los horarios de la empresa Kenia que tiene la concesión de los colectivos urbanos dentro del municipio”.

“Los horarios nuevos no figuran, no hubo ningún tipo de modificación”, agregó.

Asimismo, relató las dificultades que padecen por la falta del servicio de la empresa Kruse: “en mi caso soy estudiante y me tengo que ir con un colectivo a las 4 o a las 5 de la tarde para llegar a la facultad, ingreso a las 6. No puedo ir con un colectivo a las 3 de la tarde, llegar a Eldorado a las 4 y estar 2 horas esperando, llueva o haga frio. Abuelos que van a las 7 de la mañana y esperen hasta las 8 para ser atendidos en un hospital. Están jugando con la salud de las personas”, expresó.