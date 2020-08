PUERTO PIRAY. Son alarmantes los índices de inseguridad en Puerto Piray. Desde el foro de seguridad aseguran que hay mucho consumo de drogas, contrabando y varios ilícitos.

En ese marco, Francisco Solís vicepresidente del Foro de Seguridad local, declaró: “con el tema seguridad venimos acarreando hace varios años, esto se fue multiplicando porque el Ejecutivo no tomó acciones. He hablado muchas veces con él (intendente), pedido audiencias, presentado notas al Concejo Deliberante, nunca tuvimos respuestas de la realidad de Piray con el tema inseguridad. Ahora, ha avanzado mucho con el tema de la droga, tenemos muchos problemas con los adolescentes, eso ha avanzado exponencialmente”, expresó.

Necesidad de empleo

En cuanto a este tema, Solís detalló: “Piray tiene un problema económico grave, una vez hicimos un censo para saber cuánta gente tiene trabajo. Somos 15 mil habitantes y de eso, solo 1000 personas tienen trabajo en blanco, el resto trabaja en comercio que hacen las familias, changas”.

Y agregó: “según los cálculos que hicimos en ese momento, un 42 y un 45 por ciento de la población de Piray está desocupada. A todo este problema económico que venimos acarreando tenemos problemas de robo”.

En ese sentido, comentó que las modalidades de robo habituales son: ingreso a las viviendas con armas y entraderas. También contó que las cámaras de seguridad que se colocaron no están funcionando.

“Lo que más nos juega en contra es que la gente tiene miedo de denunciar”, contó Solís. Uno de los motivos es porque los ladrones son detenidos, pero a los pocos días salen.

“Hay barrios en que la inseguridad es cotidiana”, añadió.

“La población de Piray está asustada con todo esto de la pandemia, hay mucha gente que no está trabajando y el tema de la inseguridad hoy es un problema grave . No entendemos porque el Ejecutivo no le da importancia, en otras cosas invierten sumas millonarias, que no son importantes para el pueblo. Tenemos muchas falencias, en barrios la iluminación es escasa”, relató Solís.

En esa línea agregó: “hay una forma de gobernar del intendente, de acuerdo como ese barrio se comportó en las elecciones pasada tiene beneficios”.

“Puerto Piray es un pueblo vulnerable, hoy estamos muy expuestos a todo, por la falta seguridad, de alumbrado, de cámaras, de seguridad. Estamos desprotegidos”, concluyó Solís.