Puerto Piray sólo tiene 14 policías y es la “puerta de entrada de la droga”, alertan

PUERTO PIRAY. Una de las concejalas de la oposición en la ciudad gobernada por el alcalde Jorge Lezcano, cuestionó en duros términos a la gestión del Ejecutivo Municipal, denunciando abandono de numerosas familias con necesidades básicas insatisfechas, manejos poco claros de los recursos y un crecimiento de hechos delictivos, en particular el narcotráfico y el contrabando.

“Somos un municipio de segunda categoría, es decir, con 5 concejales. De los cuales 3 son oficialistas y 2 opositores. Gracias a las modificaciones que se introdujeron a la normativa que rige a los municipios, antes ley 257 ahora Ley V, las decisiones (en el Concejo) se toman por la mayoría simple”, comenzó diciendo la edila Nidia Smith (de Juntos por el Cambio)

“Las irregularidades son muchas en todos los ámbitos”, consideró Smith, añadiendo que vienen realizando numerosos pedidos de informe que son bloqueados en el Concejo o que simplemente, no se los responde el Ejecutivo.

Según Smith, realizaron pedidos de informe “sobre los recursos que han venido durante la pandemia. Hay familias que no han recibido nada. Pero se vota y por 3 a 2 (los pedidos quedan anulados) Todos los días hay robos, entraderas, atropellos. Los contrabandistas operan sin que nadie se interponga en su camino. Estamos a kilómetros del Paraguay y yo, que vivo cerca del río, (escucho) tiroteos todos los días”, denunció la concejala.

“Piray es un municipio que priorizó grandes obras y se dejó de lado cuestiones como la seguridad o el servicio de agua potable. Hay sectores que no tienen agua o lo tienen por horas. En el km 18, son 500 familias que tienen agua potable 3 horas al día. No tienen transporte público y están abandonadas. Hay una sala de emergencias que no funciona. Y hace años que no tienen destacamento policial”, bramó la concejala. “Si quieren trasladarse tienen que hacer una vaquita”, graficó.

Consultada sobre si puede considerarse a Puerto Piray, como una puerta de entrada de cargamentos de droga, Smith fue lacónica: “Totalmente, siempre ha sido así. Presentamos proyectos para que se instale la policía de la mujer y el Comando Radioeléctrico, ya desde el año pasado. En Puerto Rico, tenemos 14 policías. Son 3 o 4 por turno, entonces no dan abasto”, enfatizó la concejala.