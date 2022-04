“Que el motociclista sepa que es invisible y que los demás conductores no le prestan atención”, advierten

POSADAS. Con los más recientes siniestros viales que involucraron a motociclistas, muchos de los cuales resultaron heridos o fallecidos, el referente de la asociación de Motociclistas Misioneros Asociados Alejandro Melgarejo opinó que en Misiones, “se está haciendo muy poco y lo que se está haciendo no está dando resultados”.

En esta línea pidió reforzar la formación vial para los conductores de motocicletas, que deben tener presente que en el 50% de los siniestros con motociclistas heridos, hay un vehículo de mayor porte involucrado, y que en la mayoría de esos casos, el automovilista no se percató de la presencia del rodado menor.

Los motociclistas y ciclistas “son los eslabones más débiles, que terminan heridos o en fatalidad. En el 50% de los siniestros en que motociclistas terminan heridos o fallecidos, está involucrado un vehículo de mayor porte, que por lo general no le vio al motociclista, por equis situación”, puntualizó Melgarejo, en diálogo con MisionesCuatro.

“Es necesario que el motociclista sepa que es invisible y que los demás conductores no le prestan atención”, lanzó Melgarejo, recordando que esto formaba parte “parte de los cursos que nosotros dábamos, y de la capacitación que debe recibir el motociclista”.

“Hay que reeducar de manera eficiente a todos los conductores. Porque esto va a seguir. Se está haciendo muy poco y lo que se está haciendo no está dando resultados”, fustigó Melgarejo. Y recordó que “año tras año hablamos de lo mismo, sin poder modificar estas cifras”.

Según el referente de la asociación MMA, “somos los únicos que apuntamos a los motociclistas, porque sabemos lo que se padece, los riesgos y las medidas de precaución que deben tomarse”, dijo Melgarejo y advirtió que el aumento de los patentamientos de motocicletas, va a agravar la emergencia vial.

El incremento del patentamiento de motos va a agravar el problema de la inseguridad vial

“Hay un agravante por el crecimiento exponencial del uso de las motocicletas por una cuestión económica. El patentamiento sigue creciendo. Y ahora el patentamiento de las motocicletas está por encima de los automóviles”, advirtió Melgarejo.

Por otra parte, el referente de la MMA opinó que en Misiones existe un “alto acatamiento del uso del casco”, entre los motociclistas. “Pero son cascos de mala calidad, son truchos, los consiguen en el mercado paraguayo. Los usan para no pagar multas y no para salvar la vida”, afirmó Melgarejo y acotó: “Los motociclistas no tienen la más pálida idea de lo que les puede suceder”.

“El motociclista tiene que saber que no lo están viendo, esto lleva mucho tiempo. Con la educacion vial en las escuelas, vamos a tener buenos conductores en 20 años, pero ¿qué hacemos mientras tanto?”, lanzó.