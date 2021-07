Rajimón estuvo en la clandestina VIP de Puerto Mbiguá: “Di la bendición y me fui”

POSADAS. El sacerdote John Rajimón, representante legal y rector del Colegio Roque González, confirmó su presencia el domingo en el loteo privado Puerto Mbiguá, en Ituzaingó, Corrientes, en otra fiesta ilegal desarrollada en el lugar, días después de la escandalosa presentación del grupo Damas Gratis, el viernes 9 de julio.

En videos que se viralizaron en las redes sociales, Rajimón aparece sobre un escenario, rodeado de músicos, bendiciendo a los asistentes del evento ilegal. Al hacerse públicas estas imágenes, el cura admitió a LVM, que cruzó la frontera entre Corrientes y Misiones en horas de la tarde del domingo, y que estuvo en Puerto Mbiguá.

Ante las consultas de la prensa, Rajimón aseguró no saber que estaba en una fiesta ilegal, pese a que todos los eventos masivos están prohibidos en el marco de la segunda ola de coronavirus. “No sabía nada de la fiesta, era una inauguración de un centro de loteo y me invitaron”, se excusó.

“Me sorprendí de ver tanta gente. No sabía que era un evento, vi muchísima gente, me pareció que no era un clima para una bendición. (Pero) subí al escenario, había un micrófono e hice la oración. Di la bendición y me fui”, sostuvo Rajimón, quien, hasta el momento, no se presentó con una denuncia ante las autoridades por las violaciones ocurridas en la fiesta clandestina VIP, en la que participaron numerosas “personalidades” de Misiones.

Otros VIP que estuvieron en la clandestina de Puerto Mbiguá

Además, del Jefe del Servicio Penitenciario Provincial, Manuel Dutto, quien se sacó fotos con amigos en la fiesta del viernes en Puerto Mbiguá, según fuentes de MisionesCuatro, hubo jueces y funcionarios de segundas líneas, disfrutando de la fiesta ilegal. Se habla de subsecretarios y directores, pero también de concejales posadeños.

De acuerdo con versiones que ya están circulando en las redes sociales, tres concejales de Posadas, que son del Frente Renovador de la Concordia, estuvieron en Puerto Mbiguá. Dos de ellos aún no asumieron. Y un tercero culminará su mandato en Diciembre.