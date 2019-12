POSADAS y SAN VICENTE. Una gravísima denuncia por denegación de Justicia y acoso sexual en un Juzgado de San Vicente, se hizo pública este martes, a partir del relato de Marcela Baar (32), una agente sanitaria que aseguró a MisionesCuatro ser víctima de violencia de género y violencia institucional.

La joven madre de cuatro hijos, contó que desde 2015 está solicitando que se cumpla la exclusión del hogar contra su ex pareja, Marcos Lieder, con quien habría iniciado trámites de divorcio, división de bienes, tenencia de menores y régimen de visita. Baar reside en una vivienda a unos 30 km. de la zona urbana de San Vicente.

“Pedí que lo saquen de la casa de mi mamá, donde vivíamos, pero siguió la violencia. Él entra cuando quiere a mi casa y se aprovecha de todas las situaciones. Me agrede verbal y físicamente”, contó Baar, sobre las continuas agresiones que sufre por parte de su ex.

La inacción de la Justicia de San Vicente

Pese a los reclamos, la justicia de familia no dictaminó sobre la tenencia de los cuatro hijos de 15, 9, 7 y 5 años. “Los varones (de 15 y 9 años) se quedaron con él (Lieder). Los está llevando al rozado (trabajo rural) y tengo fotos de situaciones de riesgo”, sostuvo la mujer, sobre una presunta explotación laboral de los niños, que estarían expuestos a agrotóxicos en la zona.

Según Baar, el hijo mayor padece depresión y el siguiente, padece diabetes insulino-dependiente, pero no están siendo cuidados como corresponde estando con su padre. “En el juzgado me toman como una persona mentirosa y con esquizofrenia”, contó la joven, cuestionando a los agentes judiciales del Juzgado de Instrucción 3 que preside el juez Gerardo Casco.

“Las insulinas y las agujas que se aplica mi hijo, necesitan ser esterilizadas. Él necesita un cuidado especial y alimentación. Estuvo conmigo un mes y bajó de 500 a 150 HI”, reveló Baar sobre la situación del pequeño de 9 años.

Denegación de justicia y un niño insulino dependiente en riesgo

La agente reveló que estuvo cerca de un año residiendo en Garupá, tiempo en el que realizó trabajo de cuidado de personas postradas, lo que hace caer por tierra, la supuesta esquizofrenia con la que el juzgado se escuda para no cumplir con su deber de acceso a la Justicia.

“Una defensora nos citó por un divorcio, nos trajeron un montón de papeles y nos decían que en unos días nos iban a citar por la división de bienes y la tenencia. Pero eso nunca pasó. Ahora dicen que estoy en rebeldía pero eso no es cierto, porque no tienen mi firma en las citaciones”, aseguró Baar, en tono crítico a la Defensora Oficial Margarita Inés Linder.

Según la mujer, en el transcurso de estos años, presentó su caso al Ministerio de Derechos Humanos y a la Secretaría de Acceso a la Justicia. Así consiguió que el juez (Casco) la vea personalmente, “pero dijo que no podía atenderme y no me dieron resultados”, dijo.

Denuncia de acoso sexual por parte de un empleado judicial

Pero lo más grave de su denuncia pública, tiene que ver con el presunto acoso sexual por parte de un funcionario judicial que identificó como Pauli Sartori. Según la denuncia a la que accedió este medio, presentada el 12 de Noviembre pasado, Baar se presentó en el juzgado de San Vicente para saber dónde estaban sus cuatro hijos, porque horas antes, Lieder se presentó en su vivienda y se llevó a los pequeños.

En ese contexto, Sartori le habría hecho preguntas de índole personal y sexual y le habría pedido “estar con ella”. “Le dije que no y me retiré del lugar; sus compañeros se burlaban y decían ‘tirale dentro del baúl’. (…) La última vez, él (Sartori) vino para mi lado y como que me quiso abrazar y me decía estás mala conmigo, como que él tenía intimidad conmigo. Varias veces me quejé a la Dra, Linder y a las secretarias y pedí que me atienda otro señor, ninguna vez me hicieron caso (…)”, denunció la agente.

“Hice la denuncia en fiscalía y no se avanzó, plantee esto en Acceso a la Justicia y en el Ministerio de DDHH”, aseguró Baar respecto de esta denuncia.