Reclaman que Desarrollo Social dejó de enviar alimentos a la Chacra 156 e incumple con promesas realizadas en Junio

POSADAS. Vecinos de la Chacra 156 volvieron a reclamar públicamente por alimentos para una olla popular o comedor para niños en una zona muy castigada por el desempleo, la exclusión y el hambre. En el barrio hay no menos de 50 niños que necesitan de asistencia alimentaria y desde Junio habría una promesa concreta del director de Seguridad Alimentaria de Posadas, Dr. Cristian Fabián Pereira, de llevarles una olla y alimentos, pero hasta el momento no se concretó. La propia ministra Benilda Dammer, durante la campaña previa a las elecciones provinciales de Junio, se habría comprometido a enviar una olla comunitaria

De acuerdo con la presidenta de la vecinal, Noemí Simón, el citado funcionario se comprometió en Junio –previo a las elecciones–, y les dijo “te vamos a llevar, pero ¿en qué mes estamos? Y no vienen desde junio”, confió la mujer.

Según la vecinalista, consiguieron asistencia con pan y leche por intermedio del municipio de Posadas, tres veces a la semana. Sin embargo, esto no es suficiente para la necesidad de los niños y familias carenciadas del barrio. “Benilda (Dammer) nos prometió que nos iba a traer y no nos trajo. Como último recursos me quedó hablar con un compinche (allegado) de la municipalidad. Por el momento, lo único que tenemos es la leche y el pan. De Desarrollo Social no recibimos nada. Dammer se comprometió con traernos el comedor, el merendero, todo. Supuestamente había 12 ollas. Largó unas 20 ollas, y la de nosotros nunca llegó”, sostuvo Simón.

Ante los reclamos que han realizado, desde el ministerio habrían informado que “que están mandando carpetas pero nunca llega”.

Por su parte, Rolando Gauna, otro vecino del barrio, dijo a MisionesCuatro que “estamos necesitando que nos traigan las cosas. Ya se descubrió que está en la casa de ellos (de la ministra). Este barrio es olvidado”, expresó Gauna.

“Hay un comedor que estamos buscando que se habilite, y con el del ministerio, pero nadie nos da una respuesta”, contó Gauna. Y remarcó: “el problema acá es que nadie llega a fin de mes”

“Necesitamos que nos ayuden con la olla de comida que nos prometieron del Ministerio y de una ONG o fundación. Hasta ahora (Dammer) no aparece y tampoco nos traen las bolsas de mercadería que el Dr. Cristian Pereira, familiar de Benilda, nos traía”, denunció Gauna. “No volvió más”, dijo el vecino sobre el Director de Seguridad Alimentaria.