Recuerdan que las personas con Covid, “no deben ir a votar”

POSADAS. La Cámara Nacional Electoral definió el protocolo sanitario que se empleará en las próximas elecciones PASO (Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias) del 12 de Septiembre y de las generales del 14 de Noviembre, y el Secretario Electoral por el distrito Misiones, Eduardo Bonetto, brindó algunos detalles sobre el tema, al tiempo que recalcó que personas con confirmación de haber contraído coronavirus (Covid-19) o que estén aislados por ser contacto estrecho de un infectado, no deben concurrir a votar, “porque ponen en riesgo a toda la población”.

Según Bonetto, el protocolo será similar al ya implementado en Misiones para las elecciones provinciales del 6 de Junio, con algunas ligeras diferencias. Por ejemplo, la distancia mínima entre personas será de 2 metros y no de uno y medio. Además, se crea la figura del facilitador sanitario, que prestará funciones de seguridad en los comicios y deberá controlar que el elector ingrese al establecimiento con barbijo, que haya higiene en manos, que haya filas con distanciamiento social, que no haya aglomeración de personas y que no se supere el aforo de los establecimientos.

“Los establecimientos van a ser los mismos, posiblemente voten en las mismas mesas”, añadió el funcionario, quien confirmó que entre las 10 y 12.30, van a tener prioridad para votar, las “personas de riesgo (con comorbilidades) o personas de edad (avanzada), que tengan certificados sanitarios”.

Asimismo, la CNE estableció que las personas designadas como autoridades de mesa, sean convocados a vacunarse y tengan prioridad para la inmunización.

Los contagiados o contactos estrechos de casos Covid-19 no deben ir a votar

En cuanto al derecho a sufragar en caso de haber contraído el coronavirus (Covid-19), Bonetto fue enfático: “Los protocolos indican que las personas que tengan confirmado covid positivo tienen que aislarse por 14 días. Esas personas no deben ir a votar, porque ponen en riesgo a toda la población. Quienes violen el aislamiento están violando el artículo 105 del código penal. Lo mismo para quienes tengan contacto estrecho, aunque no esté confirmado (el caso)”, subrayó.

Por otra parte, si una persona presenta síntomas mientras espera para sufragar, “los jueces deberán prever estas situaciones y establecer los procedimientos. Nadie le puede prohibir el derecho al sufragio. Pero se deberá establecer el procedimiento para que voten en un cuarto oscuro especial”.

Sobre el final, Bonetto recomendó a los electores, que acudan a los centros de votación “con la mesa (en la que están inscriptos por padrón) ya identificada. Van a haber colas por mesa. Pretendemos que se organicen por mesa y eso dará más agilidad (al acto eleccionario)”, cerró el funcionario.