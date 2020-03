Repudian circular de Alarcón que amenaza con cesantías en plena pandemia

POSADAS. Desde ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y CTA A (Central de los Trabajadores Argentinos Autónoma), salieron a repudiar una circular interna firmada por el Ministro de Salud Oscar Alarcón a distintos hospitales y subsecretarías, que habla de despidos en caso de que se den reclamos laborales, como el vinculado a los equipos de seguridad contra el nuevo Coronavirus.

Desde los sindicatos, sostuvieron en una carta enviada al propio Alarcón, que la circular 005 “es inconstitucional y violenta aún más las condiciones laborales de trabajadores de salud, principales expuestxs en la lucha contra el Coronavirus y el dengue”. Los gremios estatales reclamaron “se revea de manera urgente este tipo de actitudes con quienes están poniendo en riesgo sus propias vidas y las de sus familias para poder garantizar derechos de la población en plena pandemia”.

En una nota enviada esta mañana al ministro Alarcón, destacan que esa resolución “es una amenaza y un apriete más a todo el equipo de salud. La CTA Autónoma de Misiones advierte que no se puede tolerar por tanto amenazas ni actos de violencia contra los trabajadores del sector salud, independientemente de su situación de revista y o modalidad contractual menos aún en el marco de esta emergencia sanitaria mundial”.

Controvertida circular y ¿apriete a los trabajadores sanitarios?

“La circular 005/ 2020 está fechada el 23 de marzo, firmada por el Ministro de Salud Oscar Alarcón está dirigida a las Subsecretarías del Ministerio de Salud Pública, Direcciones de Zonas Sanitarias, Jefaturas de Zonas Sanitarias, Direcciones de Hospitales Nivel I, II y III, Responsables de C.A.P.S, y personal que prestan servicios en dependencias del Ministerio de Salud Pública, aclarándose además que son destinatarios de la circular independientemente de su situación de revista o modalidad contractual”, informaron públicamente desde la CTA Misiones, a través de las redes sociales.

Esta circular que comenzó a llegar a los hospitales en las últimas horas, “está generando el rechazo de los y las trabajadoras de salud. Planteándose situaciones de angustia, incertidumbre y algunos casos temor. Todo eso se suma a un clima ya de por sí difícil”, alertaron.

“La gravedad de esta amenaza puede dimensionarse porque casi el 50 por ciento del personal del sistema sanitario en la provincia está en condiciones de precarización laboral, en su gran mayoría contratados por el Parque de la Salud a través de distintas figuras que encubren fraude laboral”, advirtieron desde la CTA.

Trabajadores en estado de vulnerabilidad

“Consideramos que ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran hoy todos los trabajadores de salud, primera línea en la crisis sanitaria contra el COVID -19 y la epidemia de dengue, y los cuales son los más expuestos al contagio, con riesgo sobre la salud y vida no solo de ellos sino también el de sus familias, se hace necesario que se revean actos y conductas como las expresadas en la circular, que lejos de representar algún tipo de incentivo, reconocimiento y/o estrategia operativa eficaz, implican en los hechos agravar la situación particular de los trabajadores, como así también el ambiente laboral en el que desempeñan una tarea tan heroica y difícil como las que les toca”, advierte la Central.

«Esta disposición que más bien podría considerarse una amenaza viene a agravar las condiciones laborales de todo el equipo de salud que aun en contextos de precarización laboral, falta de infraestructura y de insumos mínimos ponen su mayor voluntad y esfuerzo para garantizar el derecho a la salud de todos los misioneros» se remarca en la nota.

Una resolución inconstitucional e irracional

En la nota que ingresó esta mañana al ministerio de Salud la CTA A y ATE Misiones advierten que la mencionada resolución es “inconstitucional en un estado de derecho, esto puede leerse a simple vista ya que modifica de hecho la LEY I – Nº 37 (Antes Decreto Ley 1556/82) RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA FUNCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL, en cuanto agrega una causal de Cesantía a las expuestas expresamente en el artículo 43 de dicha norma, sin que la autoridad de la que emana posea facultades para ello, vale recordar que la misma solo puede modificarse por una ley posterior según los mecanismos constitucionales”.

Sostienen que la emergencia sanitaria y epidemiológica no amerita tan grave violación a las normas constitucionales y además sostiene que lejos de ayudar a generar condiciones favorables para que se pueda intervenir en esta pandemia lo que aporta es incertidumbre, angustia y violencia a los y las trabajadoras de salud.

Una carta blanca para los empleadores

Asimismo, desde la Central aclararon que la circular es además confusa, no hace mención a directivas claras, ni referencia pautas exigibles. “Ello implica que, por la indeterminación de la conducta exigible, esto es, si se refiere a instrucciones técnicas, laborales, protocolares, institucionales, etc, otorgan una amplitud arbitraria de interpretación que constituye una vulneración al derecho de defensa de todxs los y las trabajadoras que no encuentran un marco legal concreto al que ajustar su conducta, poniendo en riesgo sus puestos de trabajo”, plantearon.

“Muchos de los trabajadores del sector, enfermeros, bioquímicos, médicos, psicólogos, promotores, parteras, radiólogos, etc. prestan servicios para el Ministerio de Salud Pública de la Provincia a través de contrataciones eventuales y/o temporales en las que su empleador es el Ente Público Descentralizado Parque de la Salud, entidad autárquica que en su ley de creación y funcionamiento no contempla la planta permanente (estabilidad laboral) para ninguno de sus trabajadores, lo que constituye una manifiesta inconstitucionalidad en cuanto vulnera absolutamente todos los principios del derecho laboral de entrañable raigambre constitucional”, sentenciaron.

