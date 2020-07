Respira Valdir Dos Santos: atenuaron calificación de la denuncia por corrupción

SAN VICENTE. Este miércoles se conoció que el juez de San Vicente, Gerardo Casco, caratuló la denuncia contra el ex alcalde de San Vicente, Waldomiro “Valdir” Dos Santos, de “malversación de fondos públicos” y el “incumplimiento de deberes”, dos delitos excarcelables.

La calificación es mucho más leve que la de “asociación ilícita”, solicitada por el actual alcalde de la comuna, Fabián Rodríguez y ediles en su denuncia por la desaparición de los registros contables de dinero ingresado a la intendencia, en la venta de terrenos de la zona conocida como el remanente de la ex ruta nacional 14.

Según pudo saber este medio, el pedido de instrucción de la fiscalía es por la mencionada malversación e incumplimiento. Consideran que no hay pruebas para demostrar la asociación ilícita. Es que debería haber varios delitos distintos cometidos por la misma asociación ilegal. Pero por las pruebas presentadas, se trataría para la justicia, de un desmanejo en la venta de varios terrenos y no de varios delitos diferentes.

La denuncia de la asociación ilícita, de la que habló el alcalde del PAyS, es contra Valdir Dos Santos y todos los funcionarios que tuvieron injerencia en las ventas en 2018 y 2019. Por el momento, no habría posibilidades de que Dos Santos, vaya preso. El ex alcalde ya presentó un escrito ante el juez, negando todas las acusaciones. Lo defiende el ex Subecretario de Justicia de la provincia (de la gestión del ex gobernador Maurice Closs), Dr. Julio Lenzken.