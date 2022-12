Revelan que la mamá de la niña muerta en un derrumbe en Garupá, está “prácticamente en situación de calle”

POSADAS. La familia de Micaela Galeano (6) la niña que falleció aplastada al caer un muro de contención de una hormigonera en Bº San Cayetano de Garupá, podría quedar en situación de calle, según advirtieron vecinos de la zona este lunes, en diálogo con MisionesCuatro.

Según Itatí Alfonso, la presidente del barrio La Costa –ex San Cayetano–, a la joven mamá que perdió a su hija, su vivienda y todas sus pertenencias en el derrumbe, el municipio que comanda el intendente renovador K Luis Ripoll, le niega la posibilidad de instalarse en algún terreno, pese a que existen lotes deshabitados.

Además, Alfonso apuntó contra “terratenientes” que se están adueñando de terrenos en la zona, con la complicidad del municipio que no apoya a los vecinos de los barrios populares que integran el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares)

“Es una situación injusta para la vecina, después de lo que le ocurrió. No tuvo respuestas de la municipalidad”, contó Alfonso al Móvil de MisionesCuatro este lunes, sobre el derrumbe del muro de la fábrica de hormigón que aplastó y mató a Micaela Galeano. “En un día de tormenta, se cayó el muro de la hormigonera, perdió a la nena y también la casa y todas sus pertenencias”, expresó.

La mujer que sufrió la pérdida de su hija y podría quedarse “en situación de calle”

Según Alfonso, la mamá de Micaela “en este momento no tiene donde vivir. Y está con una piecita prestada en la parte de atrás, de su cuñado”, dijo, insistiendo en que “si el pariente le dice ‘no quiero que estés más acá’, se queda en situación de calle”.

La presidenta del barrio aclaró que su vecina “se presentó en la municipalidad, pidió por nota que le den un lugar, y le dijeron que no, que acá en el barrio no había. Estamos conscientes de que sí hay lugares en el barrio, hay predios”, denunció Alfonso, quien aseguró que reside desde hace 16 años en el ex barrio San Cayetano.

Pese a la existencia de lotes en los que la mujer que perdió a su hija, podría hacer su casa, “hay unos terratenientes que acá se creen los dueños del barrio, apoyándose en el poco conocimiento de los vecinos, que se sienten indefensos. Y como no tenemos apoyo del municipio, entonces se fueron adueñando (de terrenos) y se creen dueños de todo”, denunció Alfonso.

Los apuntados por “apropiarse” de terrenos y el reclamo para que intervenga la provincia

De acuerdo con la referente del barrio La Costa, los que se estarían apropiando de lotes serían Enzo y Ramón Mereles, “que viven en la otra cuadra, con certificados del Renabap, como todos acá, porque es un barrio popular”. Y también apuntó contra Lucía Céspedes y Ricardo Montiel.

En esta línea, Alfonso reveló que, con los vecinos de la familia de Micaela Galeano, limpiaron malezas en un polígono censado por el Renabap. “Queríamos darle esa alegría que tuviera ese terreno para ubicarse con los otros dos chicos y levantar una casita”, contó la mujer, aunque esa posibilidad se vio truncada por la negativa de los vecinos que afirman ser dueños de la totalidad del lote, inclusive la zona de malezas que no estaba habitada.

“Está cajoneada la situación. No tuvo respuestas ni del municipio ni del abogado”, insistió Alfonso sobre la mujer que perdió a su hija en el derrumbe del muro, un caso que puso de manifiesto la falta de controles sobre las obras en la zona. “No tiene a dónde ir. Si bien los vecinos le ayudaron con ropa, pero le falta un terreno. Sabemos que hay terrenos, y le dijeron que no hay, es lamentable”, fustigó.

Por último, Alfonso solicitó públicamente que el gobierno de la provincia intervenga para conseguir un terreno para la mujer con sus dos hijos. “Pido asistencia para esta vecina y para el barrio”, insistió la referente, añadiendo que hay otros vecinos en situación de vulnerabilidad social viviendo en casas prestadas, que en cualquier momento podrían quedar en situación de calle.