Rivero: “Los políticos usan de trofeo a nuestros hijos cuando entregan una silla de ruedas”

POSADAS. “No cuestiono lo que pide la familia del joven, porque hay que ponerse en el lugar de los padres. Falta muchísimo en discapacidad, no hay respaldo, hay una excesiva burocracia, desde una simple receta a (conseguir) las rampas en las calles”, disparó Mabel Rivero, la referente del grupo de la Familia Policial y madre de un chico con parálisis, quien se refirió al resonante caso de la familia de Candelaria, que solicitó la muerte digna para su hijo afectado por una parálisis cerebral, en un contexto de abandono por parte del Estado provincial y municipal.

“Tenés al enfermo en tu casa, en mi caso, mi hijo no camina. Tengo que hacer todo. Él está grande y yo también. Mi salud se deterioró”, relató la mujer, añadiendo que padece de hernias en distintas partes del cuerpo debido a tener que cargar a su hijo con discapacidad. “Pero más te deteriora la falta de empatía del Estado, que te complica todo”, subrayó Rivero.

En esta línea, Rivero opinó sobre el planteo del constitucionalista Rodrigo Bacigalupi, quien recomendó a la familia de Candelaria, solicitar un amparo judicial para que el Estado provea de todo lo necesario para el tratamiento y el cuidado del joven con parálisis cerebral. “Un amparo cuesta más de 100 mil pesos y por defensoría oficial, un trámite puede tardar mil años. Entiendo a esta familia, creo que hay que ayudarles. Espero que, por estas horas, habrá ido alguien a verlos, para criticar están todos”, puntualizó.

“Los políticos usan de trofeo a nuestros hijos cuando entregan una silla de ruedas o una férula, o una bolsita de comida. Pero por qué tengo que mostrarme cuando las leyes dicen que me tiene que asistir el Estado”, bramó Rivero, denunciando el uso político de la discapacidad, por parte de dirigentes y funcionarios.

“Al que tiene obra social, algunas cosas te cubre, y otras no. Pero la ley dice que si tu obra social no te puede cubrir, te tiene que cubrir el Estado. Pero eso no existe (en Misiones)”, recalcó la mujer. “Yo vivía en un barrio de Iprodha, en un barrio en el otro lado del mundo. Pero cuando Nicolás cumplió 6 años, yo ya no podía subir al colectivo con él y su silla de ruedas. Abandoné mi casa y hasta hoy día (unos 20 años después), alquilo acá en el centro”, confió.

Según Rivero, en Misiones, hay una “burocracia tremenda” y se preguntó “por qué no hay un micro en televisión o radio, donde alguien haga conocer las leyes de discapacidad. Hay gente que desconoce y no hay quién le ayude. Estamos abandonados totalmente y todos nos dan la espalda. No hay contención. La persona que podes contratar, además de que cobra caro, te exige una ART, porque es un trabajo insalubre. Y es así. Yo tengo hernia de diafragma y de disco”, reveló.

Imagen ilustrativa de la web

Asimismo, Rivero contó que el IPS (Instituto de Previsión Social), “tiene un dice qué, servicio de enfermería para la discapacidad. Pero ningún enfermero quiere trabajar porque les pagan dos mangos. Estamos presos de todos lados. No tenemos salida. Yo me sentí una mendiga de los derechos de mi hijo y opté en ocupar mi tiempo en ocuparme de mi hijo y producir dinero para que no le falte nada. En Misiones, no hay un Hogar de Día donde vos podés dejar a tu hijo y trabajar tranquila”, enfatizó Rivero. “Al Estado no le conviene que se sepan los derechos de las personas con discapacidad”, remató la referente de la Familia Policial.

Sobre el final, Rivero detalló también que hace más de un año que está realizando un trámite de curatela, para designar a su otro hijo y ella misma como representantes de su hijo con discapacidad. “Nos presentamos los dos por la curatela, y hace más de un año que estamos con eso, y estoy pagando un abogado”, sentenció.