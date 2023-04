Salarios de miseria en Puerto Libertad: “Empleados municipales cobran sueldos de $70 mil en promedio”

POSADAS. La pulverización del salario a causa de la inflación galopante fue uno de los temas abordados por el secretario general de ATE Misiones, Jorge “Coki” Duarte, quien cuestionó al gobierno nacional y admitió que los incrementos salariales que consiguen de la patronal estatal se licúan rápidamente.

Y en este sentido, el sindicalista apuntó al gobierno provincial y a los municipios controlados por el oficialismo renovador, por los bajos salarios que predominan en la administración pública. En particular, entre los trabajadores municipales. Como ejemplo de los salarios de miseria que pagan algunas administraciones, Duarte apuntó al caso de Puerto Libertad, el municipio que comanda el alcalde renovador Fernando Ferreira, que estaría pagando sueldos a sus empleados municipales de unos $70 mil en promedio, una suma que apenas supera la Canasta Básica Alimentaria o Canasta de la Indigencia.

“Nos dan un incremento de 5 o 10 mil pesos, pero para el mes que viene el poder adquisitivo de esa suma se perdió completamente”, se quejó Duarte en su análisis del problema de la inflación y las políticas económicas del gobierno que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

El caso de Puerto Libertad: salarios de indigencia y protesta frente a la municipalidad

Consultado por el periodista Eduardo Pérez, el conductor del programa TVA que se emite por MisionesCuatro, sobre las negociaciones salariales que ATE Misiones está manteniendo en la provincia, Duarte admitió: “Estamos en conversaciones, pero exigimos (mejores haberes) a las autoridades, a los ministros, al gobernador y a los intendentes, y los ofrecimientos que nos hacen, (no alcanzan) ni para paliar el día a día, ni para recuperar la pérdida del poder adquisitivo que tenemos”.

“Uno de los sectores más desprotegidos del empleo público son los municipales. El viernes se va a hacer una gran movilización al municipio de Libertad, donde el Ejecutivo tiene a sus 70 trabajadores con ingresos que no superan los $70 mil en promedio. Y con 15 o 20 años de antigüedad”, denunció Duarte. En tono crítico hacia la política laboral del Gobierno, Duarte insistió: “esta es la realidad de la clase trabajadora, no sólo la estatal, sino también en el sector privado. Ha crecido el empleo, pero en el marco de la precarización, la explotación y el trabajo a destajo. No es el horizonte que pretendemos alcanzar”, sentenció.