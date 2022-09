San Antonio: alcalde lleva 3 años sin reparar el camino a una reserva ecológica productora de suero antiofídico

SAN ANTONIO. Una gravísima denuncia contra el alcalde renovador K, Fausto Rojas se conoció este domingo, a través del encargado de una reserva ecológica “VGM Héctor Fernández”, Matías Fernández, quien aseguró que desde 2019 vienen pidiendo el entoscado y reparación de un camino terrado de unos 3 mil metros.

Es la “reparación de un camino a la única reserva del país que tienen los veteranos de Malvinas”, recalcó Fernández, añadiendo que se trata de un “pedido para iniciar las obras de 3 kilómetros de camino que le correspondían al municipio”.

En diálogo con “La Semana” de MisionesCuatro, Fernández contó que hay varios pedidos formales al intendente Rojas, y desde el municipio “manifestaron que iban a cumplir. Se generaron las notas correspondientes y están al tanto de la problemática. Son 3 años y medio de pedidos”, insistió Fernández. Y aclaró que huno “varios funcionarios” que también le solicitaron las gestiones al intendente Rojas.

Desde 2019, “hubo manifestaciones y mesas de diálogo. (También) pedidos del intendente a nosotros para que arreglemos un acceso para que ingrese una máquina que nunca llegó. Invertimos económicamente para que el municipio no rompiera la máquina. Intervino el gobernador que hizo llegar una máquina, con la que el municipio no cumplió”, denunció Fernández.

Sólo reclaman “entoscado, ni siquiera el empedrado, de una picada municipal para generar puestos de trabajo”

“Estamos pidiendo el entoscado, ni siquiera el empedrado, de una picada municipal para generar puestos de trabajo”, bramó el denunciante. Y recalcó: “Teníamos 5 (empleados), sumamos 15 y hoy nos encontramos con uno solo porque no podemos generar ingresos en la reserva para mantener los sueldos”.

En esta línea, Fernández reveló que enviaron “una carta documento al intendente, y nuevamente hizo caso omiso. Nadie le está pidiendo fondos o subsidios, únicamente que gestione y genere la reparación de 3 kilómetros de camino”, subrayó. “Estamos abiertos al diálogo, pero tuvimos que tomar medidas para ser escuchados. Se comprometió (verbalmente) con los arreglos hace un año y medio atrás”, acotó Fernández.

Para dimensionar el nivel de inaccesibilidad de este camino, Fernández sostuvo que recientemente, “un camión del ejército, un unimog 4×4 quedó atascado en el camino”. Si el Ejército que hace “entrenamiento dentro de la reserva, no puede acceder, imaginen lo que pasa con los turistas o con el personal nuestro”, planteó.

Volviendo sobre la actitud de Fausto Rojas, Fernández aclaró que “por escrito nunca hubo respuestas” a los pedidos. Pero en una protesta y reunión con presencia de la prensa, “se grabó el compromiso del intendente, pero se negó a firmarlo”.

Es la reserva que produce antiofídicos que se donan a la provincia

Sobre el final de la entrevista, Fernández hizo otra impactante revelación: la reserva no está pudiendo cumplir con la producción de suero antiofídico que donan al Ministerio de Ecología y al gobierno de la provincia, producto de esta gestión que Rojas no está haciendo para reparar el camino en cuestión. “Somos la única reserva que dona material antiofídico en Misiones. El Ministerio de Ecología cuenta con un stock estable de antiofídicos. Y somos nosotros los que lo donamos, pero hoy no podemos. No podemos trabajar, no podemos cumplir con el convenio que tenemos con laboratorios de Buenos Aires”, detalló.

Asimismo, Fernández insistió: “No vendemos ese material (antiofídico), lo donamos y no podemos cumplir para que el guardaparques esté protegido”. Y para que “el personal de salud pueda cumplir con ese medicamento para cualquier ciudadano que pueda tener un accidente ofídico. Somos una reserva legalmente conformada, y solicitamos lo mínimo. Pero no sólo para la reserva. (En la zona) hay chicos que van a los colegios y gente que explotan sus chacras y no pueden generar cultivos por estar aislados”, sentenció.

“Cuando llueve es imposible transitar el camino. Como hay riesgo de accidente, hay horarios para transitar, cuando no llueve. Pero cuando llueve uno queda totalmente aislado. (Personal del Parque) que estuvo trabajando allá fue evacuado por personal del ejército de Irigoyen. Y quedaron aislados por cuatro días, por lluvias continuas”, acotó Fernández, sobre la situación del camino cuando ocurren precipitaciones pluviales.