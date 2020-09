San Antonio: “Todos los postes” de EMSA “están podridos” y a punto de caer, denuncian tras la muerte de vacunos

SAN ANTONIO. De acuerdo con el comunicador Jesús Báez Do Nacimento, los postes de luz de la línea de alta tensión de San Antonio y Bernardo de Irigoyen, “están todos podridos” y por tal motivo, están cayendo y matando por electrocución, a cabezas de ganado de colonos de la zona.

El último episodio le costó la vida a cuatro bovinos de un productor que hace 3 años que reclama el cambio de los postes. Además, Báez Do Nacimento aseguró que todos los días sufren decenas de cortes de energía producto del pésimo estado de las líneas de alta tensión de EMSA (Energía de Misiones SA)

En diálogo con MisionesCuatro, Do Nacimiento contó que el productor Jorge Adorno, hace 3 años que “viene pidiendo que cambien 4 postes. Ni los intendentes de Irigoyen ni el de San Antonio (concretaron) las gestiones. Murieron 6 cabezas de ganado y varios animales silvestres que murieron (por intentar alimentarse). Pudo ser peor la tragedia”, acotó el comunicador, revelando que el productor impidió a sus hijos ver el ganado en la mañana donde las encontraron electrificadas.

Cuando estaba por salir a ver el ganado “aparece un funcionario de EMSA para comunicarle lo ocurrido. Hace 3 años que viene peleando (por el cambio de postes)”, aseguró Do Nacimiento, aunque aclaró que el problema de los postes en mal estado, derruidos y a punto de caer, no se circunscribe a una sola chacra.

“Los postes están todos podridos. Yo era joven cuando se hizo esa línea de luz. Pasaron 50 años. La línea de Irigoyen, tiene más tiempo. Los postes están todos podridos, esto no va más. En el kilómetro 130, postes caídos mataron a 9 animales a un colono”, denunció el comunicador local.

Fuerte denuncia contra EMSA y sus empleados en San Antonio

Por otra parte, Do Nacimiento apuntó también contra el deficiente servicio de EMSA, cuestionando también el trabajo de los operarios y jefes locales de la empresa de energía. “La semana pasada, llegamos a 76 cortes de luz en el día. Hoy ya llegamos al cuarto (corte de luz). No hay día que no corte la luz 10, 12 o 20 veces”, bramó el comunicador. “A veces los cortes duran 30 segundos, a veces 2 horas”, añadió.

“Supuestamente, mañana a las 12.30 van a cortar para el cambio de postes, poda y otros tipos de trabajos. Pero hay que cambiar todos los postes”, opinó Do Nacimiento, insistiendo en que a metros de la ruta 101, hay unos “100 postes amontonados, pudriéndose y no son capaces de venir y levantarlos”.

Según Do Nacimiento, en la zona, productores estaban dispuestos a cortar la ruta. Y “están pidiendo el traslado del personal de EMSA, encargados de líneas y jefes que supuestamente salen a trabajar y no hacen nada. El sistema (del tendido eléctrico) está colapsado y desordenado”, aseguró, y sostuvo: “Hay denuncias de que los empleados de EMSA usan la camioneta para viajes particulares y como taxi”.

Sobre el final de la entrevista, Do Nacimiento no dudó en advertir que “en cualquier momento podemos tener víctimas fatales o incendios con todos estos postes todos podridos. Desde Irigoyen a San Antonio, todas las líneas de EMSA están atadas con madera nativa”, recalcó.