San Javier: ATE insiste en la reincorporación de 17 municipales cesanteados

SAN JAVIER. El pasado 8 de enero, el sindicato ATE Misiones –a través de las máximas autoridades de la Seccional Zona Sur y los delegados en el municipio– mantuvo una audiencia con el intendente renovador Matías Vilchez, en la cual se planteó la necesidad de rever los despidos de 17 trabajadores municipales afiliados a la entidad sindical. Transcurridas dos semanas, los trabajadores cesanteados por el alcalde siguen sin ser reincorporados.

Por ello, de acuerdo con fuentes consultadas, se llevó a cabo una asamblea esta mañana y se decidió por unanimidad dar lugar a un plan de lucha que tendrá como primera acción directa una movilización frente al edificio comunal el próximo martes con olla popular y radio abierta. Esta acción será debidamente comunicada al Ministerio de Trabajo de la Provincia y al de la Nación.

El planteo del gremio sobre este conflicto

“Si hasta el martes no tenemos una respuesta favorable, vamos a desarrollar esta acción como inicio del plan de lucha. Ya presentamos todas las pruebas al Ejecutivo Municipal, que determinan que los 17 trabajadores cuyas fuentes laborales estamos defendiendo, cumplen fehacientemente tareas activas desde hace varios años en algunos casos. Son despidos injustos. Estos trabajadores hoy están sobreviviendo de changas, endeudados y desesperados porque de un día para el otro se quedaron sin trabajo cuando no había ninguna razón para que ello ocurriera”, expresaron desde ATE Zona Sur.

“Estamos exigiendo la reincorporación de los compañeros. Son quienes recolectan la basura, quienes desmalezan, quienes limpian las calles, las plazas. Entendemos que hay una persecución sindical, ya que son afiliados a nuestro gremio. Habían despedidos a dos delegadas, que tuvieron que reincorporar de inmediato, pero todavía faltan 17 trabajadores”, explicó el Secretario de Organización de la ATE Zona Sur, Héctor Galván.

A su vez, el Secretario General de ATE Zona Sur, Horacio Dumañski, destacó que “desde un principio le planteamos al intendente que nosotros no íbamos a defender a quienes no trabajan, y que si el Ejecutivo constataba situaciones irregulares era correcto corregirlas. Ahora bien, nosotros tenemos 17 afiliados que cumplían con su labor de manera intachable y también se quedaron en la calle. Eso no lo vamos a permitir”.

Por su parte, Ernesto Dutra, uno de los despedidos, señaló: “Estaba contratado desde hace 6 años en la Municipalidad de San Javier, mi legajo es el número 517, nunca falté ni fallé a mi trabajo hasta el último día de diciembre de 2019. No me renovaron el contrato. Tengo 2 hijos menores, y estoy sobreviviendo de changas, pero es muy duro ya que en las últimas doce semanas no pude juntar ni mil pesos. Pedimos ser reincorporados porque no existen motivos para despedirnos”, finalizó.

