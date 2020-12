San Javier: empleada municipal contrajo Covid-19 coronavirus

SAN JAVIER. Hace instantes comenzó a circular el resultado de un test de coronavirus practicado a una empleada municipal de San Javier, que contrajo el virus y encendió las alarmas en el municipio.

El periodista local, Hugo Viano, confirmó que la trabajadora que se desempeña en el área de deportes, fue diagnosticada con coronavirus (Covid-19). Una fuente oficial del cronista confirmó los datos.

“Me hicieron el test el día martes porque perdí el olfato y hoy viernes 25 de diciembre me dan el resultado”, habría señalado la joven, cuya identidad se mantiene en reserva.

Según la empleada, cumplió con todos los recaudos para no contagiarse y no visitó a ninguna persona que estuviera aislada. De todas formas, se contagió y por el momento no se sabe si el MSP determinó el nexo epidemiológico en su caso.

La joven realizó un posteo en su cuenta de Facebook en el que relata su situación. E insiste en la circulación comunitaria del virus en Misiones.