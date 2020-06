San Javier: Empleado municipal denunciado por cobro ilegal del IFE

POSADAS. Silvia, contó que su marido fue beneficiado con el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y, cuando se acercaron al cajero a retirar el dinero, el joven en cuestión se ofreció a ayudarles y les dijo que el pago “fue rechazado”. Hicieron el reclamo y le dijeron que esa plata ya había sido cobrada.

Silvia comentó que el muchacho se ofreció a ayudarles, le dictó el código que le envió la Anses y “se memorizó los números”. Luego, descubrió que para que la estafa se concrete, el hombre puso un código de más, para que el pago fuera rechazado y que él sea el beneficiario del IFE.

“Me fui hasta la casa de la madre, le conté lo que pasó”, detalló Silvia.

“El domingo vino el chico y me dio la plata y me dijo que es muy amigo del gerente del banco y que le dio la plata”, contó Silvia y dijo que no le creyó ese relato.

Además, reveló que hizo la denuncia, que está a cargo del juzgado y va a haber una investigación.

Toma de conciencia

Silvia hizo público lo que le sucedió en sus cuentas de redes sociales para estar en alerta, porque este hombre tiene antecedentes de estafa. “A varias personas ese chico hizo lo mismo, inclusive a personas mayores”, expresó.

“Que hagan lo mismo que yo hice, hagan la denuncia, eso no puede quedar así”, manifestó la vecina de San Javier.