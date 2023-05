San Pedro “es la extensión de tierras más grande (de Misiones), pero es el pueblo más sufrido que hay”

APÓSTOLES. Este martes, visitó los estudios de la FM Social Club 97.7, el docente apostoleño Alberto Semchuk, quien está radicado desde 2015 en San Pedro y es profesor de agroecología en la Escuela nº 700 del Paraje Siete Estrellas y en la Escuela nº 607 del Paraje Tobuna.

En diálogo con el programa “Otro Día Más” que conduce el periodista Pablo García y se emite por la radio Social Club de Apóstoles, Semchuk habló de sus experiencias como docente en escuelas rurales en una zona marcada por las carencias materiales en infraestructura, por la mixtura de idiomas y culturas, y por la fuerte presencia de iglesias y pastores evangélicos, lo que se tornó crítico en tiempos de pandemia por la postura negacionista de estos religiosos.

“En todas las escuelas (de la zona) enseñan agroecología”, contó Semchuk, añadiendo que “se habla mucho el portuñol y hay que acomodarse a cómo ellos hablan”.

“Fui aprendiendo con ellos, los chicos son maravillosos, ayudan a los padres, trabajan en la granja y en los yerbales. Viven una realidad distinta”, aseveró el docente, añadiendo que San Pedro, “es la extensión de tierras más grande, pero es el pueblo más sufrido y más humilde que hay, padecen muchas carencias”.

Consultado al respecto, Semchuk reveló que las escuelas se proveen de agua de perforación “de excelente calidad” y que la electricidad, la provee EMSA, no sin enormes inconvenientes en los días de tormentas. “La luz viene de Eldorado y San Vicente, viene por la selva y cuando hay algún problema y cae un árbol, te quedás sin luz”, sostuvo.

Por otra parte, Semchuk aclaró que el nivel educativo de los alumnos no es muy diferente al de otras zonas de la provincia, aunque se debe garantizar el alimento de los alumnos. “En una escuela les damos desayuno y almuerzo, a veces nos toca cocinar a los maestros. Son 200 alumnos en Siete Estrellas, y al lado hay una secundaria con 300 estudiantes”, detalló el docente.

En un tramo saliente de la entrevista, Semchuk admitió que le cuesta hablar de la cuestión religiosa en San Pedro. “Hay iglesias que tienen su radio y les prohíben (a los feligreses) ver televisión. No saben ni siquiera saben dónde viven. No quiero polemizar, pero durante la pandemia yo pasé (sufrí) miedo y estrés porque las iglesias prohibían (a los chicos) vacunarse y usar barbijo”, describió el maestro rural.

“Y los docentes íbamos con barbijo y nos hacíamos hisopados. Ellos no creen, decían que no existía y fueron chicos con Covid. Yo no agarré porque Dios no quiso”, expresó Semchuk, añadiendo que, en muchos casos, las vidas de los alumnos se dividen entre el trabajo, la escuela y la iglesia.

En esta línea, Semchuk contó que las Iglesias “les prohíben jugar al futbol”, a los chicos “pero en la escuela sí juegan porque forma parte (de la formación) en educación física”. No obstante, la situación es diferente “en Tobuna, (donde) sí hay muchos chicos católicos”

Por otra parte, Semchuk habló de las cosas que le gustaría mejorar en su comunidad educativa y planteó abiertamente, la situación de los chicos que no pueden continuar estudios universitarios porque sus padres no se los pueden solventar y los presionan para trabajar en los campos. “Los que tienen un buen pasar, que tienen yerba o campos, siguen estudiando”, dijo el docente, quien recordó el caso de un alumno que era “excelente en la primaria y secundaria y no pudo seguir estudiando porque los padres no le podían pagar el estudio en Posadas”.

“Era un tarefero con una capacidad impresionante para el estudio. Esas cosas te llaman la atención. Y llegamos a hablar con el gobernador, que vivió gran parte de su vida en San Pedro y tiene una casa en la ciudad”, confió Semchuk. Y añadió: “la vida en el monte no es fácil, con los chicos, a veces vez (los efectos del trabajo rural) en las manos”

“Hay chicos que no les queda otra y tienen que trabajar en el campo. Sería bueno que ellos sigan y progresen en la vida, por ahí vez a chicos que tienen capacidad y quedan estancados. Es un dolor que uno sufre en la vida”, puntualizó.

Por último, el docente reveló que los alumnos de sus escuelas “dominan de arriba abajo”, las computadoras. “Saben manejar netbook, notebooks y las radios”, comentó Semchuk, señalando que cada vez que viene el profesor de tecnología, los alumnos de sus escuelas se desesperan por sumarse a tareas con la radio abierta. “Leen, hacen publicidades, locución. Con la radio ellos se desesperan y no son tímidos”, reveló.