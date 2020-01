San Vicente: Su cuñado abusó sexualmente de su hija de 13 años

SAN VICENTE. El pasado jueves 9 de enero tuvo lugar en la localidad de San Vicente el trágico episodio en el que una niña de 13 años fue abusada sexualmente por quien sería su tío, quien fuera descubierto por su esposa en el acto y que terminó realizando amenazas contra ambas cuando ella intentó defenderla. Así lo contó Jorge Zach, padre de la víctima, en diálogo con Misiones Cuatro: “el jueves pasado se acercó mi cuñada a mi casa con mi cuñado, con la mejor relación que uno puede tener en famila y a las 20 horas mi hija me pidió para ir a la casa de su tía y alrededor de la 1 de la mañana me encontré con esa información que uno nunca quiere escuchar”. Es que los gritos que interrumpieron en la madrugada tenían que ver con la noticia, que terminó por descompensar a la madre de la víctima y movilizó fuertemente a la familia, que se encontraba en un estado de estupefacción.

Jorge Zach comentó que en ese momento intentó contener a su cuñada, ya que fue la misma la que descubrió el hecho. Según sus palabras, fue algo premeditado puesto que “como duermen en la primera planta y en el subsuelo tienen el living y el televisor, el tipo dejó el colchón y la tele para que la nena mire y cuando su mujer se durmió bajó a la habitación donde estaba mi hija” y explicó que afortunadamente su cuñada despertó y al no encontrar al marido en su cama, se dirigió a la planta baja y lo descubrió en el acto. Fue ahí cuando la amenazó de muerte y le advirtió que “se iba a matar después si ella hacía la denuncia”. La tía de la víctima pudo sacarla de esa situación, a pesar de que el abusador habría cerrado todas las puertas con llave y pudieron reencontrarse con la familia para realizar la denuncia, que a 6 días del hecho recién pudo tener acceso al médico forense para comprobar el estado de salud en el que se encuentra la niña.

El padre de la víctima también añadió que el sujeto en cuestión tenía acceso a drogas y que no tiene manera de comprobar que haya provisto de estupefacientes a su hija a razón de que los plazos para la comprobación forense son totalmente ilógicos alegando que “pasados 6 días no sé si hay forma de saber si esas sustancias siguen en el cuerpo de mi hija” y pidió una mayor celeridad de los procesos en la justicia ya que siente que hay un desamparo en San Vicente ante estas cuestiones, donde no hay organismos que puedan orientar y asesorar o que se hayan acercado a la familia a raíz de esta situación.