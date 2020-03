Sandra “murió por dengue hemorrágico pero no lo van a decir, son unos caraduras”

POSADAS y ANDRESITO. Tras las declaraciones del Director Ejecutivo del Hospital Madariaga, Hugo Ocampo, quien insistió en que las pruebas de laboratorio dieron negativas para dengue en el caso de Sandra Walder (24), su tía Luisa Walder aseguró a MisionesCuatro que el fallecimiento de la joven mamá, que estaba embarazada de tres meses, se produjo por dengue hemorrágico.

“No tienen que hacerle la guerra a la familia, que digan que fue dengue hemorrágico y que están trabajando. Nadie nos va a devolver a Sandra pero la gente va tomar más medidas (de prevención)”, lanzó la tía de la joven fallecida este sábado, según las autoridades provinciales, por una falla hepática.

“Desde un principio esto es dengue hemorrágico. Los síntomas del dengue de ella que tuvo ahora, no fueron los que presentó cuando tuvo la enfermedad anteriormente. Entonces no le sangró la nariz, ni la boca, ni se le brotó el cuerpo como lo tenía ahora”, puntualizó Luisa, y añadió: “ahora, le sangraba la nariz, la boca y los poros”.

Rechazo de la hipótesis de la intoxicación con paracetamol

Walder dejó en claro que también descree de la versión sostenida por el Madariaga y Salud Pública, de una supuesta intoxicación con paracetamol. “Ninguna embarazada va a tomar 20 pastillas de paracetamol. Ella tampoco lo hizo. Le sangraba la nariz y la boca y así fue a consulta (en Andresito), el 9 de Febrero. Había ido dos veces descompensada, le inyectaron dipirona y le dieron dos blisters de paracetamol. Y la mandaron a casa, como a todos los que tienen dengue (en Andresito)”, reveló la tía de la víctima.

“En Andresito no se la atendió bien, no tomaron las medidas que deberían haber tomado. La tendrían que haber derivado mucho antes. Si la hubiesen mandado el lunes (17/2) a la mañana a Eldorado, quizás no hubiese pasado esto”, opinó Walder, insistiendo en que el desenlace podría haber sido fatal, pero con una mejor atención.

Grave advertencia sobre la atención médica en Andresito

En tono crítico hacia las autoridades provinciales, Luisa se mostró indignada al señalar que escuchó al ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, “decir que estaba embarazada de dos semanas”. Hace dos semanas “estaba con 40 grados de fiebre. No se iba a embarazar. Estaba internada con tres meses de embarazo”, lanzó.

“Tiene dos hijos, un nene de 5 años, que ya se da cuenta de las cosas y por más que le digas que su mamá lo va a cuidar desde el Cielo, este proceso es muy doloroso”, acotó.

Por otra parte, Walder insistió en que Sandra “estaba apta para donar su riñón”, por lo que “no hay manera” de que sufriera una falla hepática preexistente. “Tuvieron quieren reconocer que no había patologías preexistentes, porque se lo dije al médico que la vió y porque tengo copias de todos los análisis. Hubo mala atención desde el punto uno en Andresito. En Eldorado y Posadas, hicieron todo lo posible. Pero en Andresito no”, sostuvo la tía de la víctima de dengue hemorrágico.

Las autoridades provinciales son unos caraduras

“Acá se va a seguir muriendo gente porque faltan médicos, enfermeros, bioquímicos. Falta gente y falta un compromiso serio del Ministerio de Salud (en la lucha contra el dengue)”, sentenció Walder.

Sobre el final, Luisa volvió a cargar contra las autoridades sanitarias de Misiones, por no reconocer que se trató de una muerte por dengue hemorrágico. “No tienen que hacerle la guerra a la familia. Que digan que fue dengue hemorrágico y que están (trabajando). Nadie nos va a devolver a Sandra. Pero la gente va tomar más en serio esto, si fue dengue hemorrágico”, puntualizó.

“Estuvo más de 20 días (con dengue)”, dijo Walder, para quien “es poco creíble” que las autoridades vayan a confirmar que fue dengue hemorrágico con una confirmación por medio de las pruebas realizadas por el Instituto Malbrán. “No lo van a decir (que fue dengue hemorrágico). Son unos caraduras, desde el primer momento hubieran dicho que sospechaban que era dengue hemorrágico”, remató.

Seguinos en Google Noticias, entrá acá y dale click a la estrellita!

También podés seguirnos en Twitter, click acá!