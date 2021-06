Santa Ana: creyó que la dejaron encerrada en el cuarto oscuro

Foto: María Rosa Fernández-TD

SANTA ANA. En esa localidad, durante las elecciones de este domingo, ocurrió un hecho llamativo en la mesa 943 de la escuela provincial Nº11. Una electora creyó que la dejaron encerrada en el cuarto oscuro.

En diálogo con TD, Ana presidente de la mesa donde pasó la insólita situacion, dijo que “entró una señora y estaba tardando un poco más de la cuenta, me acerco y golpeo la puerta, pregunto si se encontraba bien y me responde que ya estaba, pero seguía en el cuarto oscuro y no salía, entonces vuelvo a preguntarle si estaba bien y dice que sí, pero que le abra la puerta, que ya había votado y dijo que era hora de que le abran la puerta porque la tenían encerrada, no sabía que tenía que abrir sola ella la puerta”, relató.

Al parecer, la mujer siguió literalmente las recomendaciones sanitarias al momento de votar. Le habían dicho que no debía hacer ni tocar nada más que el voto y ponerlo en el sobre. “Por fin abrieron, pensé que se habían olvidado de mi”, habría relatado la electora a las autoridades de mesa.