Schuap espera que su función como ministro, no afecte su carrera artística

POSADAS. Joselo Schuap, logró pasar a la historia como el primer Ministro de Cultura de Misiones y antes de asumir, le dijo a su público que “espera que dentro de cuatro años, lo sigan queriendo”. El “músico popular” asumió este miércoles y será secundado por Lucía Mikitiuk, la Subsecretaria de Cultura que hasta el 10 de Diciembre, formaba parte del Ministerio de Educación de la provincia.

“Los que subimos al escenario sabemos que los nervios se pueden manejar. Pero este es un escenario distinto, mezclado con la responsabilidad. Tenemos que asumir que estamos nerviosos porque sentimos que es una responsabilidad muy grande, con tantos proyectos para que esto sea muy bueno para todos”, dijo Schuap a MisionesCuatro, poco antes de jurar como ministro.

Consultado sobre su plan de gestión, el flamante ministro renovador no brindó precisiones. “Es bastante extenso lo que tenemos preparado. (Vamos a) escuchar mucho a la gente y cambiar el modo de trabajo. Y movilizar a la provincia entera, no sólo a Posadas”, afirmó en tono crítico a las políticas “culturales” del anterior gobierno, que, recordemos, es del mismo color político que el gabinete que Schuap, ahora integra.

Hablando a sus seguidores, Schuap expresó: “Espero que dentro de cuatro años, me sigan queriendo como artista. El buen prestigio se tiene que poner a prueba con desafíos enormes, sino, no sirve. Conozco mucha gente que no tiene problemas con nadie porque no hace nada, prefiero arriesgarme”, manifestó Schuap, quien, cabe aclarar, ya tuvo un paso por la gestión pública –fue concejal de Posadas por el PJ, entre 1999 y 2003.

Para Mikitiuk falta infraestructura logística

Por su parte, la Subsecretaria de Cultura, Lucía Mikitiuk, pasó a formar parte del organigrama del nuevo ministerio, reteniendo el cargo. “Es un hecho histórico, creación del ministerio de Cultura. Esto va a ser un antes y un después para la cultura misionera”, opinó la funcionaria renovadora.

Para Mikitiuk, los problemas en gestión cultural de la provincia, se originan por la falta de presupuesto, pero, “sobre todo, por la falta de infraestructura en logística. La provincia es muy extensa y merece ser atendida en todos sus puntos, en las fiestas populares y todo lo que se genera en materia popular, que tienen que ver con la idiosincracia e identidad”, sostuvo la funcionaria, quien recordemos, se mantiene en el cargo en el que fuera cuestionada por la precarización laboral y los salarios de miseria en su Subsecretaría.

Sin menciones a la cuestión mbya en los discursos de Schuap y Mikitiuk

Llamó la atención la total ausencia de la cuestión mbya guaraní en los discursos de estos funcionarios del área de la Cultura provincial. Schuap y Mikitiuk no dijeron palabra alguna respecto de cómo ven la problemática de los pueblos indígenas, que son anteriores a la formación del Estado – Nación argentino, pero no se les reconoce derechos elementales, como al territorio y al alimento. Siendo esta etnia, representativa del acervo cultural de Misiones.

Todo indica que este ministerio tendrá una orientación que se centra en una definición de cultura que excluye o no toma en cuenta, las relaciones interétnicas. De todas formas, para el gobierno renovador, la problemática mbya siempre fue manejada únicamente por la Dirección de Asuntos Guaraníes (DAG), que preside el cuestionado Arnulfo Miki Verón.