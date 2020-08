Se reactiva el turismo interno, pero hay dudas sobre la temporada de verano

POSADAS. Uno de los sectores más castigados por la pandemia del novel coronavirus, el del turismo, comienza a mostrar leves signos de recuperación. Según confió el titular de la AMAT, Sergio Dopazo, las agencias ya empezaron a ofrecer paquetes cortos con destinos en la provincia, vinculados al turismo interno.

“El primer mes fue para restructurar agencias y ver qué productos podemos ofrecer, entre los que están permitidos, hacer un estudio de mercado. Hace 2 semanas, tuvimos la buena noticia que se habilitó la circulación de pequeños grupos en minibuses. Sabíamos que la circulación (turística) iba a ser por dentro de la provincia, con el turismo regional y de cercanía”, puntualizó Dopazo, en diálogo con MisionesCuatro.

En esta línea, Dopazo reveló que “muchas agencias empezaron a armar paquetes de turismo, cortos, de un fin de semana. Cataratas es un destino (importante), aunque salió con mucha fuerza (el destino de los Saltos del) Moconá. Hay mucha gente que se acercó a guardar su lugar, estamos esperando que lleguen las fechas de salida”, confió el empresario.

Consultado por el turismo externo, Dopazo explicó que es algo riesgoso llevarlo a cabo en el presente contexto de incertidumbre internacional. “No hay condiciones claras en cuanto a la reactivación de servicios aéreos, protocolos y exigencias de cada país para recibir turistas extranjeros”, comentó el presidente de la AMAT.

En cuanto a la temporada veraniega de este año, “se va a desarrollar, pero no hay anuncios oficiales ni tampoco protocolos. Al no tener ese marco legal, no podemos salir que tenemos definida una temporada”, señaló.