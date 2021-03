Se realizan nuevas obras en los puertos misioneros y operan reducidamente

POSADAS. El director de Puertos de Misiones, Carlos María Losada, dialogó con Misiones Cuatro y brindó detalles acerca de las obras que se realizarán en Puerto de Iguazú, además precisó la situación de los puertos que continúan operando en la provincia.

Sobre las obras que se están realizando en Puerto Iguazú, Losada precisó que se está haciendo un “embarcadero turístico”, según indicó esto permitirá que las personas que ocupan el catamarán y los distintos servicios turísticos puedan embarcar de forma segura.

“Habrá una pasarela puesta como corresponde, custodiada por Prefectura. Esto le va a dar mayor operatividad al puerto y es un valor agregado para el turismo”, comentó sobre la nueva que está en ejecución.

A su vez manifestó que a través del Comité de Seguridad de Frontera se van a realizar nuevas obras de infraestructura, entre ellas un muelle nuevo y un cerramiento. Esto debido a que el lugar pasara a ser una Zona Primaria Aduanera, y la misma requiere ciertas condiciones.

Por otro lado, señaló que el Puerto de San Javier y Alba Posse, están operando únicamente para el tráfico fronterizo, ya que los mismos están habilitados para la carga de mercadería. No obstante, aclaró que el particular no puede pasar, “únicamente puede pasar los camiones con mercadería”.

También manifestó que se están ampliando los protocolos, al respecto hizo referencia a la reunión que tuvo lugar ayer lunes entre las autoridades nacionales de diferentes ministerios y los gobernadores donde se solicitó más control y que sigan las fronteras cerradas.

“La situación de Brasil es preocupante para la provincia, sabemos que se está gestionando hisopados y vacunas para los camioneros, para que los que ingresen en nuestro país lo hagan de forma segura”, reveló Losada.