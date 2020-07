Sedoff defendió la plataforma Guacurarí: “Hay lugares de escasa o nula conectividad”

POSADAS. Tras las fuertes críticas que recibió la Plataforma Guacurarí por parte de docentes y sindicalistas de Misiones, el Ministro de Educación Miguel Sedoff, consideró que los problemas que están teniendo se deben a la escasa o nula conectividad que hay en algunos lugares de la provincia.

“Yo creo que hay problemas de conectividad no de plataforma”, expresó Sedoff ante la consulta de MisionesCuatro. “Hay lugares de poca o nula conectividad. Entonces (los estudiantes) no pueden ingresar. No obstante, la plataforma tiene una posibilidad de navegación off line sin gastar datos a través de celulares de la empresa Personal”, comentó el funcionario.

Para Sedoff, “el problema de conectividad excede a la plataforma”. Sin embargo, tratando de atenuar su reconocimiento de la falta de infraestructura en Misiones, para sostener las clases no presenciales, Sedoff insistió en que se trata de “un problema estructural” que afecta a “todo el país y el mundo”. “Es un reconocimiento de un faltante (de conectividad)”, admitió.

De acuerdo con sus datos, el 92% de alumnos encuestados por el CGE (Consejo General de Educación) “tuvo contacto con sus docentes, de alguna manera”. Aunque aclaró que “no todo fue a través de la plataforma”, sino que también se usaron redes sociales o hubo contacto personal. “Por ejemplo usamos al ejército para enviar material didáctico a comunidades mbya”, comentó Sedoff, enfocándose en una relativamente pequeña proporción del estudiantado misionero.

“Nunca se pensó que había que pasar el 100% a la virtualidad. No estábamos todo lo preparados que deberíamos haber estado”, admitió el Ministro.

La cuestión de los recursos para sostener la Plataforma

Por otra parte, algo nervioso, Sedoff aseguró que la Plataforma Guacurarí no insume recursos al Estado provincial. “Estamos trabajando con personal de la provincia. El desarrollo tecnológico lo hace Marandú (Comunicaciones Sociedad del Estado). Las personas que integran la generación de contenidos son empleados del ministerio (de Educación) y los que integran el equipo (de la plataforma Guacurarí), cobran su sueldo y están trabajando dentro de… lo que hicimos fue una optimización de recursos al extremo”, sostuvo sin brindar mayores precisiones sobre los sueldos del “equipo Guacurarí”.

“Todo lo que estamos invirtiendo en educación es para mejores contenidos y mejor conectividad”, aseguró Sedoff, aparentemente bastante tenso en el final de la entrevista.