Seniuk: “Venezolanos que vinieron escapándose de la situación política y la inflación, acá se encontraron con una realidad incluso peor”

POSADAS. Este 4 de Septiembre se celebró el Día del Inmigrante y para profundizar en la problemática de la discriminación por lugar de origen o discriminación a migrantes en Misiones, el programa Previa Informativa dialogó con Julián Seniuk, el ex delegado del INADI en Misiones, quien subrayó que esta forma de segregación figuró en el tercer o cuarto lugar en las demandas que recibió en el organismo, entre 2016 y 2019, en números absolutos.

“Los inmigrantes vienen persiguiendo un sueño”, comentó Seniuk, para quien, “la discriminación se verificaba por el acceso a la salud y a la educación. Básicamente en esos dos derechos. Quedaban relegados cuando buscaban algún tipo de atención. Pero hicimos entender a las autoridades que los niños y adultos tenían igualdad de condiciones en el acceso a los derechos”, comentó el ex funcionario.

El supuesto uso masivo de servicios de salud, un mero prejuicio instalado

Consultado por este medio respecto de la prenoción que afirma que los inmigrantes utilizan los servicios de salud gratuitos del país, Seniuk explicó que existen “convenios de reciprocidad entre los países. Por lo que podemos acceder en igualdad de condiciones a la salud en Paraguay. Y los paraguayos acá. Es un mito instalado en el imaginario colectivo, pero no es así”, insistió Seniuk sobre este prejuicio respecto de la utilización de los servicios de salud.

“Un prejuicio es más difícil de desintegrar que un átomo”, reflexionó Seniuk y remarcó que “el trabajo tiene que ver con un proceso de deconstrucción personal y colectivo”.

Respecto de las causas de discriminación que observó mientras era delegado del Inadi, Seniuk comentó: “Estuve 4 años en el instituto y fue variando la causal de discriminación. En Misiones, la causal de discriminación a los inmigrantes estaba en 3er y 4to lugar, en términos cuantitativos. La mayor cantidad de denuncias tuvo que ver con el acceso a la salud”, indicó.

A este respecto, Seniuk ponderó la necesidad de trabajar en la concientización de la población, en conjunto “con organizaciones civiles o sociales, como Arepa Viva, que tienen acceso a la gran mayoría de colectivo de migrantes venezolanos, entonces traían a nuestro conocimiento esas situaciones”.

Recordando algunas de sus intervenciones, Seniuk recordó que, en charlas a escuelas e instituciones, “llevaba a estos migrantes para que cuenten en primera persona (la discriminación sufrida) Esa historia les marca mucho más a los oyentes. Es muy importante darles el lugar y que los inmigrantes que sufren alguna discriminación puedan contar su experiencia en carne propia”, sugirió Seniuk sobre la situación de los migrantes y de los venezolanos en Misiones.

La discriminación económica y laboral contra venezolanos

Respecto del caso de los venezolanos, “muchas veces el inconveniente lo tenían al inscribirse a un servicio público. Porque tenían una residencia por tres meses y los prestatarios les decían que no podían acceder hasta que no cumplan con el requisito de la residencia permanente”, detalló el ex funcionario. “Como no podían acreditar que tenían un servicio a cargo, no podían gestionar créditos o préstamos. No les tomaban en ningún trabajo, y si los tomaban, los tomaban en negro”, reveló.

En esta línea, Seniuk insistió en que “los que han venido de Venezuela, son gente muy formada. Y tenemos casos como el de una ingeniera atómica que era docente universitaria, le tocó trabajar como doméstica en Argentina. Muchas veces, las personas de acá, se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad o de deficiente documentación. Ahí se da la discriminación”, puntualizó el abogado. Así, llamó la atención sobre lo vivido por esa persona que pasó de “enseñar en una universidad pública a realizar tareas para las que está sobrecualificada”.

Sobre el final de la entrevista, Seniuk alertó que producto de la grave crisis económica, política e institucional del país, está dando un “éxodo inverso” con venezolanos dejando Argentina. “Eso ha determinado un éxodo inverso de muchos venezolanos, que han venido, en algunos casos escapándose de la situación (persecución) política y la inflación, y acá se encontraron con una realidad si no igual, incluso peor”, sentenció.