Si llega el coronavirus a las cárceles de Misiones, “va a morir mucha gente”

POSADAS. Zulma Rivas y Gladys Rivas, dos familiares de internos que se encuentran detenidos en el penal de Loreto, advirtieron que las condiciones de detención son inhumanas, y que, si llegase a entrar el nuevo coronavirus en la población carcelaria, “va a morir mucha gente”. En estos momentos, internos de ambos penales están haciendo una huelga de hambre con diversas demandas, entre las que se destacan las excarcelaciones y las prisiones domiciliarias.

Zulma Rivas, habó también del homicidio aún no esclarecido de Pedro Cáceres, oro interno que murió en un incendio dentro del temible penal de Loreto. “Su muerte no está esclarecida, murió quemado. Pero no tenía acceso a un encendedor como para prenderse fuego a sí mismo”, aseguró.

Consultada por la demanda de los internos, Zulma explicó: “Lo que mas piden es que tomen conciencia los jueces, muchos ya pasaron (el periodo legal de detención) Hay gente con prisión preventiva desde hace 8 años”, lanzó la mujer, añadiendo que “muchas personas están sufriendo enfermedades ahí adentro”.

Por otra parte, Zulma apuntó al hacinamiento y las condiciones infrahumanas de detención que padecerían los internos en Misiones. “En un pabellón, hay un solo baño donde tienen que ir 40 personas al mismo tiempo. Las condiciones higiénicas no existen y el gobierno provincial mira para otro lado”, sostuvo.

“Si llega a entrar el coronavirus en los penales de Misiones, va a morir mucha gente”, sentenció.

Asimismo, Zulma explicó que los reclamos de los internos tienen que ver con los derechos a excarcelación en los casos que corresponda, la prisión domiciliaria para los internos en riesgo por el coronavirus, y por las condiciones de detención de quienes deberán permanecer en los penales.

“No todos los que están detenidos, son violadores y asesinos de mujeres. Hay muchas familias que están sufriendo, madres, esposas, hijas. Pedimos a los jueces que sean más flexibles. Los presos padecen muchas cosas, hambre, enfermedades y maltratos (del personal penitenciario)”, manifestó.

Por su parte, Gladis Rivas, aseguró que presentaron la historia clínica de un familiar detenido que padece hipertensión, entre otras condiciones, pero “no tuvimos respuestas. Que le den la domiciliaria y que no pase lo mismo que con mi hijo”, reclamó.